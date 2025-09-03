ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Aylık ve yıllık enflasyon düştü mü?
Türkiye'nin beklediği veriler bugün açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon oranlarını kamuoyu ile paylaştı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,04 arttı.
Ağustos ayı enflasyon rakamları için nefesler tutulmuştu. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,79 artacağını tahmin ediyordu. Saat 10.00'da veriler paylaşıldı.
Son Dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 32,95 arttı, aylık yüzde 2,04 arttı
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), E-TÜFE’nin ağustos ayında yüzde 3,23 arttığını açıkladı. ENAG’a göre son 12 aylık tüketici fiyat endeksi artışı ise yüzde 65,49 oldu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nin ağustosta aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 40,83 oranında arttığını açıklamıştı.