Enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 4 aylık enflasyon farkı belli oldu mu, ne kadar?
Milyonlar bugün TÜİK'in açıklayacağı ÜFE ve TÜFE rakamlarına odaklandı. Geçen ay enflasyon oranları beklentinin üzerinden gelmişti. Bu ay nasıl bir veri geleceği merakla bekleniyor. Bu ay açıklanacak rakamlarla birlikte 3 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Bugün en ok yöneltilen sorular ise "Enflasyon rakamları açıklandı mı", "3 aylık enflasyon farkı belli oldu mu" şeklinde...
Bugün ülke ekonomisini yakından ilgilendiren enflasyon rakamları açıklanacak. Milyonların gözü bu oranlarda olacak. Heyecan her geçen dakika artarken net saati bilmeyenler araştırma içerisinde... Öte yandan memur ve emekliyi ilgilendiren 3 aylık enflasyon farkının ne kadar geleceği de büyük merak konusu olmuş durumda...
Ekim ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını her ayın 3'ünde açıklıyor. ÜFE ve TÜFE oranları 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
4 Aylık enflasyon farkı açıklandı mı?
4 aylık enflasyon farkı da saat 10.00 yapılan hesaplamalar sonrası belli olacak. Ekonomistlerin beklentileri gerçekleşirse temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan 4 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde yüzde 10 seviyesinde olabilir.
Eylül ayı enflasyon rakamları nasıldı?
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,52 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,59 olarak kayıtlara geçti.