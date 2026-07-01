Enflasyon rakamları bugün mü açıklanıyor? Haziran ÜFE - TÜFE ne zaman açıklanacak?

Ocak ve temmuz ayında gelen enflasyon rakamları tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Enflasyon farkları emekli ve memura zam olarak dönerken yine heyecanlı bir döneme girildi. Temmuz ayının gelişi ile birlikte yoğun şekilde "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanıyor" sorusu geliyor.