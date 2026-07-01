Enflasyon rakamları bugün mü açıklanıyor? Haziran ÜFE - TÜFE ne zaman açıklanacak?
Türkiye enflasyon rakamlarına kilitlenmiş durumda... Temmuz ayı geldi ve heyecan daha da arttı. Özellikle emekli ve memur 6 aylık enflasyon farkına odaklanmış durumda... Her gün yoğun şekilde gelen soru "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Ocak ve temmuz ayında gelen enflasyon rakamları tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Enflasyon farkları emekli ve memura zam olarak dönerken yine heyecanlı bir döneme girildi. Temmuz ayının gelişi ile birlikte yoğun şekilde "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanıyor" sorusu geliyor.
Enflasyon rakamları bugün mü açıklanıyor?
Hayır, enflasyon rakamları bugün açıklanmıyor. Türkiye İstatistik Kurumu haziran ÜFE ve TÜFE oranlarını 3 Temmuz 2026 Cuma günü açıklayacak.
AA'nın beklenti anketine göre haziranda enflasyonun yüzde 1,04 artacağı tahmin ediliyor. Yıllık enflasyonun ise yüzde 32,17'ye gerilemesi bekleniyor.