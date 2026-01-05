Enflasyon rakamları bugün mü açıklanıyor, ne zaman açıklanacak? Enflasyon saat kaçta açıklanacak?
Milyonların kaderini belirleyecek enflasyon rakamları bugün açıklanıyor. Aralık enflasyon oranları sonrası emekli ve memurun zam oranı netleşecek. Heyecan her geçen dakika artıyor. Her iki kesim 6 aylık enflasyon farkını öğrenmek isterken ısrarla "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap aranıyor.
Ve büyük gün geldi çattı. Türkiye İstatistik Kurumu bugün aralık ayı enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşacak. Aylık enflasyon oranı sonrası 6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak ve emekli ile memurun maaşına yansıtılacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre beklentiler TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,96 yönünde... On binlerin bugün sıkça yönelttiği soruların başında "Enflasyon saat kaçta açıklanacak" geliyor.
Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
3 Ocak, bu yıl cumartesi gününe denk geldiği için TÜFE ve ÜFE bugün belli olacak. TÜİK enflasyon rakamlarını saat 10.00'da ilan edecek.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin aralıkta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması aralık ayı itibarıyla yüzde 23,33 oldu.