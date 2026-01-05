Enflasyon rakamları bugün mü açıklanıyor, ne zaman açıklanacak? Enflasyon saat kaçta açıklanacak?

Ve büyük gün geldi çattı. Türkiye İstatistik Kurumu bugün aralık ayı enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşacak. Aylık enflasyon oranı sonrası 6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak ve emekli ile memurun maaşına yansıtılacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre beklentiler TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,96 yönünde... On binlerin bugün sıkça yönelttiği soruların başında "Enflasyon saat kaçta açıklanacak" geliyor.