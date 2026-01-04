Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu?

Emekli ve memura her 6 ayda bir enflasyon farkına göre zam yapılıyor. Bu ay milyonlar için zam ayı demek. Türkiye İstatistik Kurumunun açıklayacağı enflasyon rakamları sonrası farklar belli olacak ve yapılan zam oranı kamuoyu ile duyurulacak. Heyecan katsayısı artarken "Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusu gündemde...