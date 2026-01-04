Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu?
Milyonların gözü aralık ayı enflasyon rakamlarında... TÜİK'in açıklayacağı veriler sonrası emeklinin, memurun zam oranı belli olacak. Yüz binler araştırma içerisinde ve zam oranının ne kadar olacağını öğrenmeye çalışıyor. Her geçen dakika "Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusu hızlanıyor.
Emekli ve memura her 6 ayda bir enflasyon farkına göre zam yapılıyor. Bu ay milyonlar için zam ayı demek. Türkiye İstatistik Kurumunun açıklayacağı enflasyon rakamları sonrası farklar belli olacak ve yapılan zam oranı kamuoyu ile duyurulacak. Heyecan katsayısı artarken "Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusu gündemde...
Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Normalde enflasyon rakamları 3 Ocak'ta ilan edilecekti fakat bu gün cumartesi gününe denk geldiği için aralık enflasyon oranları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü ilan edilecek. Açıklanan oranlar sonrası 6 aylık enflasyon farkı da hesaplanacak.
AA Finans tarafından yapılan beklenti anketi, aralık ayı enflasyonunda sınırlı bir gerilemeye işaret ediyor. TÜİK’in 5 Ocak Pazartesi günü açıklayacağı veriler öncesinde 33 ekonomistin katıldığı ankette, aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 olarak hesaplandı.
Ekonomistlerin aralık ayına ilişkin aylık enflasyon tahminleri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında değişti. Bu ortalamaya göre, kasımda yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralık ayında yüzde 31 seviyesine gerilemesi bekleniyor.