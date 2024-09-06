Enflasyon tahmini değişti! Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte yeni oran... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün 2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı. Enflasyon beklentisi yine bu yıl için yüzde 33'ten yüzde 41,5'e yükseldi. OVP'deki enflasyon tahminiyle emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Yıl sonunda emekli maaşlarına refah payı da senaryolar arasında. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte emekli maaşlarına zam için oluşacak enflasyon farkı...

Yeni Orta Vadeli Program dün açıklandı. OVP'de enflasyon tahminlerindeki değişiklik dikkat çekti. OVP daha sonra Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında da yayımlandı. 2024 yılı için yüzde 33 olan enflasyon yüzde 41,5 yükselirken 2025 yılı için yüzde 15,2 olan TÜFE beklentisi yüzde 17,5'e çıkarıldı. 2026 yılı için yüzde 8,5 olan hedef yüzde 9,7'ye yükseltilirken 2027 yılı için enflasyon hedef yüzde 7 olarak belirlendi. Şimdi söz konusu tahminler doğrultusunda emeklilere ne kadar enflasyon farkı verileceği merak ediliyor. 1 | 5

Emeklilere ne kadar zam yapılacak? Yeni enflasyon tahmini doğrultusunda, emeklilerin maaşlarına 2024'te yapılacak zam oranları da netleşmeye başladı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, "OVP'de belirlenen yüzde 41.5 enflasyon hedefiyle, 2024’ün ikinci yarısında yüzde 13.45 oranında enflasyon farkı bekleniyor" dedi. 2 | 5

Emekliye refah payı verilecek mi? Milliyet'in haberine göre emekli maaşlarına refah payının eklenmesi için yasal bir düzenleme bulunmamakla birlikte, geçmişte bazı dönemlerde böyle bir uygulama yapıldığı biliniyor. Yılmaz, "Refah payının özellikle dar gelirli emekliler için yeniden verilmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı. 3 | 5