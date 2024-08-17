Enflasyon tahminiyle değişti! Memur ve emekli zammı için yeni oran verildi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı. Ağustos ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,55'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 42,95'den yüzde 43,31'e yükseldi. Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranı hesabı da yeni tahminle değişti. Peki, memur ve emekli ne kadar maaş zammı alacak? İşte detaylar...

Yılda 2 kez zam alan emekli ve memur maaşı Ocak 2025'te tekrar artacak. Merkez Bankası emekli ve memur zammı için belirleyici olan yıl sonu enflasyon tahminini açıklamasının ardından bugün de piyasanının enflasyon beklentilerini açıkladı. 1 | 6

Merkez Bankası yıl sonunda yüzde 38 enflasyon beklerken yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yüzde 43.31 çıktı. Böylece memur ve emekli maaşı için yeni zam oranı yükseldi. İşte emekli maaşı ve memur zammı için yeni oranlar… 2 | 6

Emekli ve memur zam oranı değişti Merkez Bankası ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni de yayımladı. Ankette yıl sonunda enflasyonun yüzde 43.31 olacağı tahmin edildi. Merkez Bankası'nın yüzde 38 tahminine göre bu tahmin 5 puandan fazla çıkmış oldu. Buna göre de daha önce yüzde 10,65 hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı yüzde 14.89'a yükseldi. 3 | 6