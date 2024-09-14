Enflasyon tahminiyle hesap değişti: Emekli maaşlarına zam ne kadar olacak? İşte yeni oran
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 43,14'e geriledi. Böylece ocak ayında yapılacak memur ve emekli zammında da hesap değişti. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayı piyasa katılımcıları anketini dün yayımladı. Reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,31'den yüzde 43,14' geriledi. Bu tahmin emekli memur zammı için de önemli bir ipucu verdi.
Türkiye gazetesinin haberine göre, Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmininin gerçekleşmesi durumunda 2024'ün ikinci 6 ayında enflasyon yüzde 14,76 olacak.
Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklileri refah payı eklenmezse yüzde 14,76 oranın zam alacak.
Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?
Memurlar ve memur emeklileri içinse enflasyon farkı yüzde 4,33 olacak. Ocak zammı ise yüzde 10,59'a ulaşacak.