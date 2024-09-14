Enflasyon tahminiyle hesap değişti: Emekli maaşlarına zam ne kadar olacak? İşte yeni oran

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayı piyasa katılımcıları anketini dün yayımladı. Reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,31'den yüzde 43,14' geriledi. Bu tahmin emekli memur zammı için de önemli bir ipucu verdi.

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