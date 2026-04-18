Enflasyonun vuracağı kalemler belli oldu: İşte fiyatı artacak 5 ürün
Küresel ekonomide enflasyon baskısı sürerken, etten kahveye, çikolatadan giyime kadar birçok kalemde fiyat artışının hızlanabileceği uyarısı yapılıyor. Uzmanlara göre bu yükseliş geçici değil; yapısal sorunlar nedeniyle önümüzdeki dönemde daha da belirgin hale gelebilir. İşte enflasyonun direkt etkiyeceği ve fiyatlarını yükselteceği 5 ürün...
Gıda tarafında alarm: Et, kahve ve çikolata öne çıkıyor
Sığır eti fiyatları, azalan hayvan varlığı ve güçlü talep nedeniyle yükseliş trendini sürdürüyor. Uzmanlar, arzın kısa sürede toparlanamayacağını ve fiyat artışlarının devam edebileceğini belirtiyor.
Kahvede ise iklim krizi ve üretim sorunları etkisini gösteriyor. Özellikle Brezilya ve Vietnam’daki olumsuz hava koşulları üretimi düşürürken, artan talep fiyatları yukarı çekiyor.
Şeker ve çikolata tarafında da benzer bir tablo var. Kakao fiyatlarındaki sert yükseliş, raf fiyatlarına gecikmeli olarak yansımaya devam ediyor.
Sigorta maliyetleri cep yakacak
Sağlık sigortası primlerinde beklenen artış, en dikkat çekici kalemlerden biri olarak öne çıkıyor. Desteklerin sona ermesi ve sağlık maliyetlerindeki yükseliş, tüketicinin cebinden çıkacak tutarı ciddi şekilde artırabilir.
Giyimde zam dalgası sürüyor
Giyim sektöründe ise ithalata bağımlılık nedeniyle maliyet baskısı artıyor. Şirketler fiyatları bir anda değil, kademeli olarak yükseltiyor. Bu da tüketicilerin her sezon daha pahalı ürünlerle karşılaşmasına yol açıyor.
Artışlar geçici değil
Ekonomistler, söz konusu fiyat artışlarının geçici değil yapısal nedenlere dayandığını vurguluyor. Azalan üretim, iklim etkileri ve maliyet baskıları nedeniyle bu kalemlerde fiyatların uzun süre yüksek seyretmesi bekleniyor.