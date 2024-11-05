Engellilere özel 2025 ÖTV'siz araç limiti belli oldu! ÖTV muafiyetli engelli araç limiti ne kadar?
TÜİK verilerine göre, 2025 engellilere özel ÖTV'siz araç limiti belli oldu. Yüzde 90 ve daha falza engeli bulunan vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik ÖTV'den muaf tutulan engelli araçlarında üst limit yüzde 43,93 artacak. İşte 2025 ÖTV muafiyetli engelli araç limiti ve yeni rakamlar...
Dün enflasyon verilerini açıklayan TÜİK, yeniden değerleme oranını yüzde 43.93 olarak açıkladı. Yeniden değerleme oranını esas alan Yurt İçi ÜFE (Yİ-ÜFE) de ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamaya göre yüzde 43,93 artış kaydetti.
Böylece 2025 engelli araç limiti de belli oldu.
2025 yılı ÖTV muafiyeti üst limiti ocak ayı itibarıyla yüzde 43,93 artacak. 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükselecek.
ÖTV muafiyetli araçlardan yüzde 90 ve üzeri engelli vatandaşlar herhangi bir yaş sınırı olmadan yararlanabiliyor.
ÖTV muafiyetli aracı engelli vatandaşın belirleyeceği kişiler de kullanabiliyor.
Engellinin 18 yaş altı olması ya da araç kullanamayacak engeli bulunması durumunda aracı kullanma aile bireylerine tanınıyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın alım satın işlemlerini de gerçekleştirebiliyor.