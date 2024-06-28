Erdoğan talimat verdi: Maliye ve TOKİ harekete geçti! Uygun fiyatlı konut kredisi çalışması başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat verdiği Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TOKİ orta ve alt gelir gruplarının konuta erişimini kolaylaştırmak için kolları sıvadı. Bakanlık ve TOKİ başta uygun faizli konut kredisi olmak üzere pek çok konuda vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için çalışma yapıor.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında sunulan raporun ardından konut alımlarını kolaylaştırarak arzının artmasını sağlayacak hamleler gerçekleşti. Yeni konut projeleri ve destek paketleri an itibarıyla masada. 1 | 8

KONUT PROBLEMİNE KAPSAMLI RAPOR TGRT Haber'in haberine göre; AK Parti MYK toplantısında Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci halkın acil ihtiyaçlarını içeren kapsamlı bir rapor sundu. Zeybekci, raporu hazırlamadan önce Türkiye'nin 7 bölgesinden milletvekilleri ile görüştü. Raporda dar ve orta gelirli vatandaşların konut alımında yaşadığı sorunlar ve bunun için alınması gereken önlemleri içeren maddeler yer aldı. 2 | 8

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ Konuta erişim konusunda problemlerin sıralandığı MYK toplantısında finansa erişim talepleri, öneri ve istekleri masaya yatırıldı. Dar ve orta gelirli vatandaşın konuta erişimi ile ilgili yeni finansal formüller üretilmesi konusunda gerçekleşen sunumu sonuna kadar dinleyen ve notlar alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürece dair bir çalışma yapılmasını istedi. 3 | 8