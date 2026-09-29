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Erken emeklilik için kritik tarih: Borçlanma ve ihya tutarları ocakta artacak

Doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması ile Bağ-Kur ihyası yaparak eksik primlerini tamamlamayı planlayanlar için yıl sonu önem taşıyor. Asgari ücretteki artış, 1 Ocak’tan itibaren borçlanma ve ihya tutarlarına yansıyacak. Yüzde 28,4’lük artış halinde 2 yıllık doğum borçlanması yaklaşık 72 bin TL, 18 aylık askerlik borçlanması ise yaklaşık 76 bin TL artacak.

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Erken emeklilik için kritik tarih: Borçlanma ve ihya tutarları ocakta artacak - Resim: 1

Erken emeklilik yolunu açan hizmet borçlanması ve Bağ-Kur ihyasında ödenecek tutarlar asgari ücretle birlikte değişiyor. Mevcut tutarlardan yararlanmak isteyenlerin başvurularını 31 Aralık’a kadar yapması gerekiyor.

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Erken emeklilik için kritik tarih: Borçlanma ve ihya tutarları ocakta artacak - Resim: 2

Asgari ücretteki artış oranı, borçlanmanın türüne göre farklı oranlarda maliyete yansıyor. Özellikle doğum borçlanması ile askerlik, yurt dışı ve diğer hizmet borçlanmaları arasında önemli fark bulunuyor.

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Erken emeklilik için kritik tarih: Borçlanma ve ihya tutarları ocakta artacak - Resim: 3

Doğum borçlanması nasıl hesaplanıyor?
Bir aylık doğum borçlanmasında en düşük ödeme, başvuru tarihindeki brüt asgari ücretin yüzde 32’si üzerinden hesaplanıyor.

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Erken emeklilik için kritik tarih: Borçlanma ve ihya tutarları ocakta artacak - Resim: 4

Mevcut asgari ücrete göre 1 aylık doğum borçlanması en az 10 bin 569,60 TL, 2 yıllık doğum borçlanması ise 253 bin 670,40 TL tutuyor.

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Erken emeklilik için kritik tarih: Borçlanma ve ihya tutarları ocakta artacak - Resim: 5

Asgari ücretin yüzde 28,4 artması halinde aylık ödeme 13 bin 571,37 TL’ye, 2 yıllık doğum borçlanması ise 325 bin 712,79 TL’ye yükselecek. Böylece 2 yıllık borçlanmanın maliyeti yaklaşık 72 bin TL artacak.

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Erken emeklilik için kritik tarih: Borçlanma ve ihya tutarları ocakta artacak - Resim: 6

Asgari ücrette yüzde 30 artış olması halinde 2 yıllık doğum borçlanması 329 bin 771,52 TL, yüzde 35 artış halinde ise 342 bin 455,04 TL olacak.

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Erken emeklilik için kritik tarih: Borçlanma ve ihya tutarları ocakta artacak - Resim: 7

Askerlik borçlanmasında artış daha yüksek
Askerlik ve yurt dışı gibi diğer hizmet borçlanmalarında ise ödeme oranı yüzde 45 olarak uygulanıyor.

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Erken emeklilik için kritik tarih: Borçlanma ve ihya tutarları ocakta artacak - Resim: 8

Mevcut durumda bu borçlanmalarda günlük en düşük tutar 495,45 TL, aylık tutar ise 14 bin 863,50 TL. 18 aylık askerlik borçlanmasının mevcut maliyeti 267 bin 543 TL.

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Erken emeklilik için kritik tarih: Borçlanma ve ihya tutarları ocakta artacak - Resim: 9

Asgari ücret yüzde 28,4 artarsa 18 aylık askerlik borçlanması 343 bin 525,21 TL’ye çıkacak. Artış yaklaşık 76 bin TL’yi bulacak.

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Erken emeklilik için kritik tarih: Borçlanma ve ihya tutarları ocakta artacak - Resim: 10

Yüzde 30’luk artışta tutar 347 bin 805,90 TL, yüzde 35’lik artışta ise 361 bin 183,05 TL olacak.

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Erken emeklilik için kritik tarih: Borçlanma ve ihya tutarları ocakta artacak - Resim: 11

Bağ-Kur ihyasında da asgari ücret belirleyici
Asgari ücret artışı yalnızca hizmet borçlanmalarını değil, Bağ-Kur ihya tutarlarını da etkileyecek. Haberdeki hesaplamalara göre borçlanma ve ihya için e-Devlet üzerinden kolayca başvuru yapılabiliyor.

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Erken emeklilik için kritik tarih: Borçlanma ve ihya tutarları ocakta artacak - Resim: 12

Tutar artışından etkilenmemek için başvurunun 31 Aralık’a kadar yapılması gerekiyor. Ödemenin ise aynı tarihe kadar yapılması şart değil.

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Erken emeklilik için kritik tarih: Borçlanma ve ihya tutarları ocakta artacak - Resim: 13

Başvurudan sonra ödeme için süre var
Askerlik ve doğum gibi hizmet borçlanmalarında hesaplanan tutarın, başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içinde yatırılması gerekiyor.

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Erken emeklilik için kritik tarih: Borçlanma ve ihya tutarları ocakta artacak - Resim: 14

Yurt dışı borçlanmaları ve Bağ-Kur ihyasında ise tebliğ tarihinden itibaren 3 aylık ödeme süresi bulunuyor.

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Erken emeklilik için kritik tarih: Borçlanma ve ihya tutarları ocakta artacak - Resim: 15

Borçlanma ve ihya için başvurunun e-Devlet üzerinden yapılabilmesi nedeniyle, yıl sonuna kadar başvuru yapanlar mevcut tutarlar üzerinden işlem yapabilecek.

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Erken emeklilik için kritik tarih: Borçlanma ve ihya tutarları ocakta artacak - Resim: 16

Borçlanma ile ihya arasındaki önemli fark
Hizmet borçlanmasında, borçlanılabilecek süreden ihtiyaç kadar prim süresine ekleme yapılabiliyor. İhyada ise durdurulan sürelerin tamamının ihya edilmesi gerekiyor; kısmi ihya yapılamıyor.

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Erken emeklilik için kritik tarih: Borçlanma ve ihya tutarları ocakta artacak - Resim: 17

Borçlanma başvurusunda bulunan ancak ödemesini yaptıktan sonra emekli aylığı bağlanmadan önce vazgeçenler, ödedikleri hizmet borçlanması bedelini geri alabiliyor. İade faizsiz gerçekleştiriliyor.

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Erken emeklilik için kritik tarih: Borçlanma ve ihya tutarları ocakta artacak - Resim: 18

İhya işleminde ise uygulama farklı. İhya gerçekleştirildikten ve ödeme yapıldıktan sonra işlemden vazgeçilemiyor ve ödenen prim tutarı iade alınamıyor.

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