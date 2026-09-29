Erken emeklilik için kritik tarih: Borçlanma ve ihya tutarları ocakta artacak
Doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması ile Bağ-Kur ihyası yaparak eksik primlerini tamamlamayı planlayanlar için yıl sonu önem taşıyor. Asgari ücretteki artış, 1 Ocak’tan itibaren borçlanma ve ihya tutarlarına yansıyacak. Yüzde 28,4’lük artış halinde 2 yıllık doğum borçlanması yaklaşık 72 bin TL, 18 aylık askerlik borçlanması ise yaklaşık 76 bin TL artacak.
Erken emeklilik yolunu açan hizmet borçlanması ve Bağ-Kur ihyasında ödenecek tutarlar asgari ücretle birlikte değişiyor. Mevcut tutarlardan yararlanmak isteyenlerin başvurularını 31 Aralık’a kadar yapması gerekiyor.
Asgari ücretteki artış oranı, borçlanmanın türüne göre farklı oranlarda maliyete yansıyor. Özellikle doğum borçlanması ile askerlik, yurt dışı ve diğer hizmet borçlanmaları arasında önemli fark bulunuyor.
Doğum borçlanması nasıl hesaplanıyor?
Bir aylık doğum borçlanmasında en düşük ödeme, başvuru tarihindeki brüt asgari ücretin yüzde 32’si üzerinden hesaplanıyor.
Mevcut asgari ücrete göre 1 aylık doğum borçlanması en az 10 bin 569,60 TL, 2 yıllık doğum borçlanması ise 253 bin 670,40 TL tutuyor.
Asgari ücretin yüzde 28,4 artması halinde aylık ödeme 13 bin 571,37 TL’ye, 2 yıllık doğum borçlanması ise 325 bin 712,79 TL’ye yükselecek. Böylece 2 yıllık borçlanmanın maliyeti yaklaşık 72 bin TL artacak.
Asgari ücrette yüzde 30 artış olması halinde 2 yıllık doğum borçlanması 329 bin 771,52 TL, yüzde 35 artış halinde ise 342 bin 455,04 TL olacak.
Askerlik borçlanmasında artış daha yüksek
Askerlik ve yurt dışı gibi diğer hizmet borçlanmalarında ise ödeme oranı yüzde 45 olarak uygulanıyor.
Mevcut durumda bu borçlanmalarda günlük en düşük tutar 495,45 TL, aylık tutar ise 14 bin 863,50 TL. 18 aylık askerlik borçlanmasının mevcut maliyeti 267 bin 543 TL.
Asgari ücret yüzde 28,4 artarsa 18 aylık askerlik borçlanması 343 bin 525,21 TL’ye çıkacak. Artış yaklaşık 76 bin TL’yi bulacak.
Yüzde 30’luk artışta tutar 347 bin 805,90 TL, yüzde 35’lik artışta ise 361 bin 183,05 TL olacak.
Bağ-Kur ihyasında da asgari ücret belirleyici
Asgari ücret artışı yalnızca hizmet borçlanmalarını değil, Bağ-Kur ihya tutarlarını da etkileyecek. Haberdeki hesaplamalara göre borçlanma ve ihya için e-Devlet üzerinden kolayca başvuru yapılabiliyor.
Tutar artışından etkilenmemek için başvurunun 31 Aralık’a kadar yapılması gerekiyor. Ödemenin ise aynı tarihe kadar yapılması şart değil.
Başvurudan sonra ödeme için süre var
Askerlik ve doğum gibi hizmet borçlanmalarında hesaplanan tutarın, başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içinde yatırılması gerekiyor.
Yurt dışı borçlanmaları ve Bağ-Kur ihyasında ise tebliğ tarihinden itibaren 3 aylık ödeme süresi bulunuyor.
Borçlanma ve ihya için başvurunun e-Devlet üzerinden yapılabilmesi nedeniyle, yıl sonuna kadar başvuru yapanlar mevcut tutarlar üzerinden işlem yapabilecek.
Borçlanma ile ihya arasındaki önemli fark
Hizmet borçlanmasında, borçlanılabilecek süreden ihtiyaç kadar prim süresine ekleme yapılabiliyor. İhyada ise durdurulan sürelerin tamamının ihya edilmesi gerekiyor; kısmi ihya yapılamıyor.
Borçlanma başvurusunda bulunan ancak ödemesini yaptıktan sonra emekli aylığı bağlanmadan önce vazgeçenler, ödedikleri hizmet borçlanması bedelini geri alabiliyor. İade faizsiz gerçekleştiriliyor.
İhya işleminde ise uygulama farklı. İhya gerçekleştirildikten ve ödeme yapıldıktan sonra işlemden vazgeçilemiyor ve ödenen prim tutarı iade alınamıyor.