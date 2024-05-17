ERKEN EMEKLİLİK: Sigortalılık tarihine göre emeklilik prim gün ve yaş şartları
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? Sosyal Güvenlik Uzmanı, iktisatçı Özgür Erdursun, X (Twitter) hesabından SGK ve Bağ-Kur emeklilik şartlarına ilişkin bilgilendirme yaptı. Erdursun, sigortalı olunan tarihe göre prim gün sayısı, kadın ve erkekte emeklilik yaşı gibi şartları detaylı bir şekilde anlattı. İşte SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emekliliğinde şartlar…
8 Eylül 1999'a kadar sigortalı olanlar
* 08.09.1999 tarihine kadar sigortalı olanlar 4/a (eski SSK'dan) yaşa tabi olmadan ilk işe başlama tarihlerine göre 5000-5975 gün aralığında kendisinden istenen prim gün sayısına ulaşarak emekli olabilirler.
* 4/B eski (Bağ-Kur'dan) ise yaş şartı aranmadan kadınlar 7200, erkekler 9000 günle emekli olabilecek.
8 Eylül 1999'a kadar sigortalı olanlar
* 08.09.1999 tarihine kadar sigortalı olanlar ayrıca 3600 günle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında 3600 günle emekli olabilirler.
* 4/B eski (Bağ-Kur'dan) ise 5400 prim günüyle kadınlar 56, erkekler 58 yaşında emekli olabilecek.
9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 arası sigortalı olanlar
* 09.09.1999-30.04.2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar ise kadınlar ve erkekler 7000 günle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olacaklar.
* 4/B eski (Bağ-Kur'dan) ise 9000 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilecek.
9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 arası sigortalı olanlar
* 09.09.1999-30.04.2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar ayrıca 4500 prim günüyle, ilk işe başlama tarihinden itibaren 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlayıp, kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilecek
* 4/B eski (Bağ-Kur'dan) ise 5400 prim günüyle kadınlar 60, erkekler 62 yaşında emekli olabilecek.