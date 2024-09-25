Erken (malulen) Emeklilik: Hangi hastalıklar malulen emekliliğe yol açar, şartları neler?
Malulen emekliliğe yol açan hastalıklar günün şartlarına göre yeniden belirleniyor. Bu nedenle de SGK dönem dönem bu hastalıklarda güncellemeye gidiyor. Vatandaşlar hangi hastalığın erken (malulen) emeklilik kapsamına alındığını ve nasıl malulen emekli olacaklarını merak ediyor. "Malulen emekli olursam ne kadar maaş alırım" sorusu da yanıtı en çok merak edilen konuların başında geliyor. İşte malulen emeklilik listesinde yer alan 159 hastalık ve erken emeklilik için gerek şartlar...
Malulen emeklilik nedir, hangi hastalıklar malulen emekliliğe yol açar, malulen emeklilik için prim gün gün sayısı kaç? Vatandaşlar malulen emeklilik kapsamına alınan hastalıkların güncellendiğini belirterek, nasıl erken emekli olacağını araştırıyor.
Hürriyet yazarı Noyan Doğan, malulen emeklilik konusunda bilgi verirken, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) açıkladığı listede yer alan hastalıklara değindi.
Malulen emeklilik nedir?
İşverene bağlı işçi statüsünde çalışanlar, kendi adına Bağ-Kurlu çalışanlar ve kamu görevlileri, meslek hastalığı ya da iş kazası nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybettikleri takdirde malulen emeklilikleri söz konusu olabiliyor.
Malulen emeklilik şartları neler?
Malulen emekli olabilmek için malulluk raporu alınması gerekiyor. Ancak hastaneden alınacak rapor, malulen emeklilik için yeterli değil. Bu rapor malulluk halini teyitlese de emekli maaşı almak için yeter şart değil. Emekli aylığı için maluliyetin SGK Sağlık Kurulu’nca tespiti gerekiyor.