Erken (malulen) Emeklilik: Hangi hastalıklar malulen emekliliğe yol açar, şartları neler?

Malulen emeklilik nedir, hangi hastalıklar malulen emekliliğe yol açar, malulen emeklilik için prim gün gün sayısı kaç? Vatandaşlar malulen emeklilik kapsamına alınan hastalıkların güncellendiğini belirterek, nasıl erken emekli olacağını araştırıyor.

İşverene bağlı işçi statüsünde çalışanlar, kendi adına Bağ-Kurlu çalışanlar ve kamu görevlileri, meslek hastalığı ya da iş kazası nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybettikleri takdirde malulen emeklilikleri söz konusu olabiliyor.

Malulen emeklilik şartları neler?

Malulen emekli olabilmek için malulluk raporu alınması gerekiyor. Ancak hastaneden alınacak rapor, malulen emeklilik için yeterli değil. Bu rapor malulluk halini teyitlese de emekli maaşı almak için yeter şart değil. Emekli aylığı için maluliyetin SGK Sağlık Kurulu’nca tespiti gerekiyor.