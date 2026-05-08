Erken sigorta girişi emekliliği nasıl etkiliyor? İşte 3 farklı hesaplama sistemi

8 Eylül 1999 tarihinden önce ilk kez sigortalı olan kişiler için 18 yaşından önce çalışmaya başlanmış olması emeklilik açısından avantaj sağlayabiliyor. Bu dönemde işe başlayanların prim günleri 18 yaşından önce işlemeye başlıyor ve EYT kapsamındaki değerlendirmelerde bu süreler dikkate alınabiliyor. Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıllık sigortalılık süresi hesabında bazı durumlarda 18 yaş sınırı uygulanmıyor.