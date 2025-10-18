Erzurum’da tarımda yeni dönem: Brokoli hasadı yapıldı
Erzurum’da buğday ve yulaf sonrası ikinci ürün olarak deneme amaçlı ekilen brokoliler başarıyla hasat edildi. Proje, bölge çiftçisine yeni gelir kapısı ve tarımda çeşitlilik fırsatı sunuyor.
Erzurum’da tarımsal üretimde yeni bir dönem başlıyor. Yazın yapılan buğday ve yulaf hasadının ardından, ikinci ürün olarak deneme amacıyla ekilen brokolilerin hasadı başarıyla gerçekleştirildi.
Proje, Erzurum Ticaret Borsası ile Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü iş birliğiyle yürütüldü. Çalışma, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun desteğiyle hayata geçirildi.
Denemeler Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yapıldı. 1 Ağustos’ta dikilen üç brokoli çeşidinin 60-90 gün içinde olgunlaşması üreticileri sevindirdi.
Prof. Dr. Haluk Çağlar Kaymak, Erzurum’un yüksek rakımında ikinci ürün yetiştirmenin önemli bir başarı olduğunu belirterek, brokolinin sonbaharda pazara erken ürün olarak girmesinin çiftçiye avantaj sağlayacağını söyledi.
Denemelerde iki brokoli çeşidinin Erzurum koşullarına oldukça uygun ve verimli olduğu tespit edildi. Bu sonuçlar, bölge için yeni bir tarımsal gelir modelinin kapısını araladı.
Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, projenin çiftçiye yeni kazanç imkânı sunduğunu ifade etti. Oral, “Her tarla bir fabrika gibidir, üretim sürdükçe Erzurum güçlenecek, ülkemiz büyüyecek,” dedi.
Oral, gelecek yıl fide üretimi ve çiftçi destek programlarını başlatacaklarını, projenin tüm bölgeye yayılmasını hedeflediklerini açıkladı.
Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Latif Maskan, projenin “ikinci gelir kapısı” yaratacağını vurguladı. Tek ürün anlayışının değişmesi gerektiğini belirterek çiftçilerin üretimde çeşitliliğe yönelmesini önerdi.
Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, brokoli üretiminin tarımda önyargıları kırdığını söyledi. Genç çiftçiler de projeye ilgi gösteriyor; Melisa Akyıldırım, kendi tarlasında brokoli üretmek istediğini dile getirdi.
Yetkililer, Erzurum’un yüksek rakımlı alanlarının ikinci ürün yetiştiriciliği için büyük potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Brokoli projesinin genişletilerek şehre ekonomik katkı sağlaması hedefleniyor.