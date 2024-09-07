Esnek çalışma geliyor: Sosyal güvenlik sistemi de masada! Kıdem tazminatı tartışması sürecek Yeni Orta Vadeli Programa (OVP) göre, sosyal güvenlik mevzuatı değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getirilecek. Programın önemli bir detayı da tamamlayıcı emeklilik sistemi... Sistem aynı zamanda "kıdem tazminatına alternatif" olarak görüldüğü için tartışılıyor.

Esnek çalışma, sosyal güvenlik reformu ve kıdem tazminatı tartışmaları yeniden başlıyor. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Orta Vadeli Program’a göre, yılın ilk çeyreğinde yeni nesil çalışma modelleri olarak geçen esnek çalışma modelleriyle ilgili mevzuat düzenlemeleri hayata geçirilecek. 1 | 5

Hürriyet'in haberine göre, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından ise sosyal güvenlik sistemi masaya yatırılacak, yılın ikinci çeyreğindeki sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler tamamlanacak. Programın önemli bir detayı da tamamlayıcı emeklilik sistemi olacak. İşverenlerin de katkı vereceği sistem “kıdem tazminatı alternatifi olduğu” gerekçesiyle eleştiriliyor. 2 | 5

Çalışma mevzuatında şu anda esnek çalışmaya ilişkin düzenlemeler var. Ancak bu kez, düzenlemelerin tekrar gözden geçirilip yeni bir esnek çalışma mevzuat oluşturulması planlanıyor. Bu konudaki takvim de netleştirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan programa göre, TBMM’de yeni yasama yılı açılıp 2025 yılı bütçesi geçtikten sonra esnek çalışma yasaları gündeme gelecek. Yapılacak düzenlemeler içinde iki kritere yer verildi. İş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek değişiklikler yapılacak. Yatırım Ortamını İyileştirme Kurulu’nun son toplantısında da bu konu gündeme gelmişti. 3 | 5