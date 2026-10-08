Euro üzerindeki baskı artabilir: Commerzbank Fransa'ya dikkat çekti
Euro için Fransa kaynaklı riskler öne çıkıyor. Commerzbank, ülkenin kamu maliyesine ilişkin endişelerin kısa vadede para birimi üzerindeki baskıyı artırabileceğini belirtti. Marine Le Pen'in harcama kesintisi planları piyasaları geçici olarak rahatlatırken, Avrupa Merkez Bankası'na yaptığı müdahale çağrısı kaygıların giderilmesini zorlaştırıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Fransa'nın kamu maliyesine ilişkin endişeler, Euro üzerinde kısa vadede ek baskı oluşturabilir.
Commerzbank Döviz Analisti Thu Lan Nguyen, aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in kamu harcamalarında kesinti öngören iddialı planlarının piyasalara verdiği rahatlamanın geçici kaldığını belirtti.
Harcama kesintisi planına ECB çağrısı eşlik etti
Nguyen, yayımladığı değerlendirmede, piyasalardaki kaygıların giderilememesinin nedenlerinden biri olarak Le Pen'in Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) yönelik müdahale çağrısını gösterdi.
Le Pen, kamu harcamalarını azaltma planlarının yanı sıra, Euro Bölgesi hükümetlerinin bütçelerinde daha fazla hareket alanı açılması için ECB'nin piyasaya müdahale etmesini istiyor.
Nguyen'e göre bu yaklaşım, harcama kesintisi planlarının yarattığı olumlu etkinin sınırlı kalmasına yol açıyor.
Fransa Merkez Bankası müdahaleye ihtiyaç görmüyor
Fransa Merkez Bankası Başkanı Emmanuel Moulin ise mevcut koşullarda ECB'nin müdahalesine ihtiyaç olmadığını düşündüğünü ifade etti.
Nguyen, bu tablo karşısında piyasaların temkinli tutumunu haklı bulduğunu belirterek, Fransa'nın kamu maliyesine yönelik kaygıların Euro üzerinde baskı yaratmaya devam edebileceği değerlendirmesinde bulundu.