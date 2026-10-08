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Euro üzerindeki baskı artabilir: Commerzbank Fransa'ya dikkat çekti

Euro için Fransa kaynaklı riskler öne çıkıyor. Commerzbank, ülkenin kamu maliyesine ilişkin endişelerin kısa vadede para birimi üzerindeki baskıyı artırabileceğini belirtti. Marine Le Pen'in harcama kesintisi planları piyasaları geçici olarak rahatlatırken, Avrupa Merkez Bankası'na yaptığı müdahale çağrısı kaygıların giderilmesini zorlaştırıyor.

Damla Kaya
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Euro üzerindeki baskı artabilir: Commerzbank Fransa'ya dikkat çekti - Resim: 1

Fransa'nın kamu maliyesine ilişkin endişeler, Euro üzerinde kısa vadede ek baskı oluşturabilir.

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Euro üzerindeki baskı artabilir: Commerzbank Fransa'ya dikkat çekti - Resim: 2

Commerzbank Döviz Analisti Thu Lan Nguyen, aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in kamu harcamalarında kesinti öngören iddialı planlarının piyasalara verdiği rahatlamanın geçici kaldığını belirtti.

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Euro üzerindeki baskı artabilir: Commerzbank Fransa'ya dikkat çekti - Resim: 3

Harcama kesintisi planına ECB çağrısı eşlik etti

Nguyen, yayımladığı değerlendirmede, piyasalardaki kaygıların giderilememesinin nedenlerinden biri olarak Le Pen'in Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) yönelik müdahale çağrısını gösterdi.

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Euro üzerindeki baskı artabilir: Commerzbank Fransa'ya dikkat çekti - Resim: 4

Le Pen, kamu harcamalarını azaltma planlarının yanı sıra, Euro Bölgesi hükümetlerinin bütçelerinde daha fazla hareket alanı açılması için ECB'nin piyasaya müdahale etmesini istiyor.

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Euro üzerindeki baskı artabilir: Commerzbank Fransa'ya dikkat çekti - Resim: 5

Nguyen'e göre bu yaklaşım, harcama kesintisi planlarının yarattığı olumlu etkinin sınırlı kalmasına yol açıyor.

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Euro üzerindeki baskı artabilir: Commerzbank Fransa'ya dikkat çekti - Resim: 6

Fransa Merkez Bankası müdahaleye ihtiyaç görmüyor

Fransa Merkez Bankası Başkanı Emmanuel Moulin ise mevcut koşullarda ECB'nin müdahalesine ihtiyaç olmadığını düşündüğünü ifade etti.

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Euro üzerindeki baskı artabilir: Commerzbank Fransa'ya dikkat çekti - Resim: 7

Nguyen, bu tablo karşısında piyasaların temkinli tutumunu haklı bulduğunu belirterek, Fransa'nın kamu maliyesine yönelik kaygıların Euro üzerinde baskı yaratmaya devam edebileceği değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: HABER MERKEZİ