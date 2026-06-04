Ev hayaliniz kabusa dönüşmesin: Uzman isim tek tek sıraladı

Bursa Barosu avukatlarından Rıdvan Çelikler, müteahhidin daha önce tamamladığı projelerin incelenmemesi, kapsamlı bir teknik şartname hazırlanmaması ve tapu yerine yalnızca senet ya da halk arasında "helvacı kağıdı" olarak bilinen sözleşmelere güvenilerek ödeme yapılmasının ilerleyen süreçte telafisi güç sorunlara neden olabileceğini belirtti.