Ev hayaliniz kabusa dönüşmesin: Uzman isim tek tek sıraladı
Müteahhitten daire alırken yapılan basit ihmaller ciddi maddi kayıplara yol açabiliyor. Hukuki güvence olmadan atılan adımların telafisi zor sonuçlar doğurabileceğini belirten uzmanlar, dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı. İşte ev hayalinin kabusa dönüşmemesi için uzmanından tavsiyeler…
Konut sahibi olmak isteyenlerin sıkça tercih ettiği yöntemlerden biri olan müteahhitten daire alımında, yapılan hatalar ciddi mağduriyetlere yol açabiliyor.
Özellikle inşaat aşamasındaki projelerden konut satın alırken, hukuki güvencelerin yeterince araştırılmaması ve gerekli kontrollerin yapılmaması önemli riskler arasında gösteriliyor.
Bursa Barosu avukatlarından Rıdvan Çelikler, müteahhidin daha önce tamamladığı projelerin incelenmemesi, kapsamlı bir teknik şartname hazırlanmaması ve tapu yerine yalnızca senet ya da halk arasında "helvacı kağıdı" olarak bilinen sözleşmelere güvenilerek ödeme yapılmasının ilerleyen süreçte telafisi güç sorunlara neden olabileceğini belirtti.
Noter onaylı sözleşme uyarısı
Ev almayı planlayanların ilk olarak arsanın tapu kayıtlarını incelemesi gerektiğini vurgulayan Çelikler, "Arsa üzerinde ipotek, şerh veya haciz gibi hacizli borçlar olmamasına dikkat edin. Müteahhit ile yaptığınız sözleşmeyi mutlaka Noter huzurunda ‘Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi’ olarak yapın.
Adi yazılı sözleşmelerin yasal bağlayıcılığı zayıftır. Müteahhidin bitirdiği projeleri inceleyin. Yalnızca kendi öz sermayesiyle mi yoksa banka kredileriyle mi inşaat yapıyor araştırın. Önceki projelerindeki alıcılarla görüşün. Zamanında teslimat yapılmış mı, iskan (yapı kullanım izni) alınmış mı sorun. Satın almayı planladığınız daireye karşılık gelen arsa payının tapu müdürlüğünde adınıza devredin. Bu temelden ev alımlarında en önemli hukuki güvencedir.
Teslim tarihi sözleşmede yer almalı
Taahhüt edilen teslim tarihini net bir şekilde öğrenin ve sözleşmeye bu tarihi ekletin. Müteahhidin sunduğu garanti süresi hakkında bilgi alın. Yapılacak tamirat ve bakım işlerinin garanti kapsamında olup olmadığını öğrenin." dedi.