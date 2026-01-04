Google Haberler

Ev ilanı verecekler için yeni dönem: e-Devlet onayı olmadan ilan yok

Ticaret Bakanlığı’nın düzenlemesiyle elektronik ilan doğrulama sistemi satılık konutlar için de zorunlu hale geliyor. 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek uygulamayla, sahte ilanların ve kapora dolandırıcılığının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Gayrimenkul sektöründe güvenliği ve şeffaflığı artırmak amacıyla daha önce araç satışlarında uygulamaya alınan elektronik ilan doğrulama sistemi, satılık konut ilanlarını da kapsayacak.

Yeni düzenleme ile satılık konut ilanlarında yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilmesine izin verilmeyecek.

İlan platformları tapu kayıtlarıyla entegre edilecek

NTV'de yer alan habere göre sistem kapsamında ilan platformları tapu kayıtlarıyla entegre çalışacak. Taşınmazın varlığı ve mülkiyet bilgileri elektronik ortamda teyit edilecek. Konut sahipleri, e-Devlet üzerinden kendilerine ait gayrimenkulü seçerek emlakçıyı yetkilendirecek.

Yetkilendirilen emlakçılar ilanları portallara girebilecek ve bu ilanlar “doğrulanmış ilan” olarak yayımlanacak.

Amaç: Sahte ilan ve kapora dolandırıcılığını önlemek

Düzenleme ile kayıt dışı emlakçılığın önüne geçilmesi, sahte ve yanıltıcı ilanların engellenmesi ve özellikle ilan siteleri üzerinden yapılan kapora dolandırıcılıklarının azaltılması amaçlanıyor.

Aşa: 2026 Şubat’ta tüm gayrimenkulleri kapsayacak

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, bugüne kadar isteyen herkesin ilan verebildiğini belirterek, sistemin 2023 yılında kurulduğunu ifade etti.

Aşa, 2025’te kiralık ve satılık iş yerleri için uygulamaya alınan sistemin, 2026 Şubat ayı itibarıyla tüm gayrimenkuller için zorunlu hale geleceğini söyledi.

