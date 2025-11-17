Ev kiralamada yeni dönem: Ev sahiplerinden 'senet' şartı
Kira anlaşmazlıkları artarken bazı ev sahipleri, 12 aylık sözleşmelerde her ay için senet talep etmeye başladı. Uzmanlar, “Kira ve depozito dışında senet geçerli değil, üç ayı aşan senetler hukuken hükümsüz” uyarısında bulunuyor.
Ev sahibi–kiracı uyuşmazlıkları artarken, kiralık konut piyasasında yeni bir uygulama gündemde: senetle kira dönemi başladı.
Kimi ev sahipleri artık 12 aylık kira sözleşmeleri için her ay ayrı senet talep ediyor. Bu yeni uygulama, kiracılar arasında tedirginliğe yol açarken “yasal mı?” sorusunu da gündeme taşıdı.
Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Ali Güvenç Kiraz, ev sahiplerinin kira borcunu güvence altına almak amacıyla senet isteyebileceğini, bunun Yargıtay kararlarına göre hukuka aykırı olmadığını belirtti. Ancak Kiraz, “Kira bedeli ve depozito dışında kiracıdan senet talep edilemez. Depozito için düzenlenen senet, üç aylık kira bedelini geçemez. Üç aydan fazla istenecek senetler geçersiz sayılır” uyarısında bulundu.
Star TV'nin haberine göre senetlerin sayısının artması kiracılar açısından ciddi riskler doğurabilir. Kiraz, “Kiracı hem kira borcunu ödemekle hem de senetleri ayrı ayrı ödemekle yükümlü hale gelebilir. Bu nedenle her senede imza atılmamalı” dedi.
Kiracılara, senet imzalamadan önce belgelerin kira sözleşmesiyle ilişkilendirildiğinden emin olmaları, senetlerin neden ve hangi tarihlerde düzenlendiğinin sözleşmede açıkça belirtilmesini sağlamaları önerildi.