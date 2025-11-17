Ev kiralamada yeni dönem: Ev sahiplerinden 'senet' şartı

Ev sahibi–kiracı uyuşmazlıkları artarken, kiralık konut piyasasında yeni bir uygulama gündemde: senetle kira dönemi başladı.

Kimi ev sahipleri artık 12 aylık kira sözleşmeleri için her ay ayrı senet talep ediyor. Bu yeni uygulama, kiracılar arasında tedirginliğe yol açarken “yasal mı?” sorusunu da gündeme taşıdı.