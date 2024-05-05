EV KREDİSİ: 120 ay 2 milyon TL! konut kredisi! İşte banka banka faiz, taksit ve geri ödeme planı
EV KREDİSİ: Konut satın almak isteyenler için kritik bilgi! Mayıs 2024'te konut kredisi faizlerinde son durum belli oldu. En düşük faiz oranı yüzde 3,05 görünüyor. Bugün 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisi kullanmak isteyenin aylık ödemesi gereken taksit dudak uçuklatıyor. Faize giden rakam ve toplam ödeme de insanın gözünü korkutuyor... İşte ev kredisinde banka banka son durum…
Ev sahibi olmak isteyenler konut kredisinde güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyükşehirlerde ortalama konut fiyatları 5 milyon liraya yaklaştı. Konut kredilerinde faiz oranları ise bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor. Peki 2 milyon lira konut kredisinin 120 ay vadede toplam geri ödemesi ne kadar, aylık taksit ödemesi kaç TL, faize ödediğiniz para ne kadar?
İşte 2 milyon 120 ay (10 yıl) vadeli konut kredisi için banka banka faiz oranları, aylık taksit tutarı ve toplam ödeme miktarı…
HALKBANK (Hesaplı Evim Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,19
Aylık Taksit: 84 bin 412 Tl
Kredi Tahsis Ücreti: 22 bin 560 TL
Toplam Faiz Tutarı: 8 milyon 129 bin TL
Toplam Ödeme: 10 milyon 152 bin TL
ZİRAAT BANKASI (Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,79
Aylık Taksit: 76 bin 683 TL
Kredi Tahsis Ücreti: 22 bin TL
Toplam Faiz Tutarı: 2 milyon 201 bin TL
Toplam Ödeme: 9 milyon 222 bin TL