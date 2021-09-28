Ev sahibi, kiracıyı evden zorla çıkartabilir mi?
Artan kira fiyatları, ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirmeye başladı. Peki, kanunlar kiracıların mı yoksa ev sahiplerinin mi yanında?
Türkiye’nin hemen her yerinde artan kira fiyatları, ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirmeye başladı.
Ev sahipleri, fahiş artışlarla birlikte mevcut kiracılarını çıkarıp yüksek bedellerle yeni kiracı alma arayışına girdi.
Peki, kanunlar kiracıların mı yoksa ev sahiplerinin mi yanında? Bu durumu yaşayan kiracıların hakları neler? YAK Avukatlık Ortakları Buket Altufan Ulu, Hande Yayla Oğuzülgen ve Özge Konukçu yanıtladı.
Avukat Buket Altufan Ulu, “Kiracıların ilk bilmesi gereken, ev sahibinin kirasını ve aidatını sözleşme şartlarına uygun şekilde ödeyen kiracıyı evden çıkarmasının ancak çok sınırlı sebeplerin varlığı halinde mümkün olabileceğidir” ifadelerini kullandı.