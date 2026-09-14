Evlenecek gençlere 1191 firmadan yüzde 40’a varan indirim
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında evlilik hazırlığı yapan çiftlere sunulan indirimlerin kapsamı genişledi. Anlaşmalı firma sayısı 1191’e ulaşırken gençlere mevcut indirimlere ek olarak yüzde 5 ile yüzde 40 arasında avantaj sağlanıyor.
Evlilik hazırlığında alışverişten düğün organizasyonuna kadar artan giderlerle karşılaşan gençlere yönelik destekler genişletiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024’te hayata geçirilen proje kapsamında özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle yapılan iş birliklerini artırdı.
Proje kapsamında gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı yerel düzeyde 1147’ye, ulusal düzeyde ise 44’e ulaştı. Böylece evlenecek çiftlerin indirimlerden yararlanabileceği toplam firma sayısı 1191’e yükseldi.
Anlaşmalı firmaların sunduğu avantajlar değişiklik gösteriyor. Evlilik hazırlığı kapsamında alışveriş yapacak gençlere, bazı firmalarda mevcut indirimlere ek olarak satış fiyatı üzerinden yüzde 5 ile yüzde 40 arasında değişen oranlarda indirim sağlanıyor.
Evlenecek gençlere yönelik destekler yalnızca alışveriş indirimleriyle sınırlı değil. Proje kapsamında yerel yönetimlerle yapılan iş birlikleri sayesinde çiftlere farklı alanlarda da kolaylıklar sunuluyor.
Evlenecek gençlere yönelik destekler yalnızca alışveriş indirimleriyle sınırlı değil. Proje kapsamında yerel yönetimlerle yapılan iş birlikleri sayesinde çiftlere farklı alanlarda da kolaylıklar sunuluyor. 190 belediye; ücretsiz nikah işlemleri, ücretsiz düğün salonu ve çeyiz yardımı gibi imkanlar sağlıyor.
Peki evlenecek gençler yüzde 40’a varan indirimlerden nasıl yararlanacak? İndirimlerden faydalanmak isteyen çiftler, kendileri için tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden alabiliyor. Kampanyalara ve indirim kodunun oluşturulmasına ilişkin ayrıntılara ise ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.