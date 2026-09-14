Evlenecek gençlere 1191 firmadan yüzde 40’a varan indirim

Evlenecek gençlere yönelik destekler yalnızca alışveriş indirimleriyle sınırlı değil. Proje kapsamında yerel yönetimlerle yapılan iş birlikleri sayesinde çiftlere farklı alanlarda da kolaylıklar sunuluyor. 190 belediye; ücretsiz nikah işlemleri, ücretsiz düğün salonu ve çeyiz yardımı gibi imkanlar sağlıyor.