  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Eylülde 'teşvik' alan borsa şirketleri

Eylülde 'teşvik' alan borsa şirketleri

Foreks, eylül ayında yatırım teşvik belgesi alan Borsa İstanbul şirketlerini derledi. Eylül ayında 6 şirket yatırım teşvik belgesi aldı.

Akın Tekstil

Yatırımın Yeri: Kırklareli-Lüleburgaz
Sermaye Türü: Yerli
Yatırım Konusu: İmalat-Tekstilin aprelenmesi
Yatırım Cinsi: Modernizasyon
Destek Sınıfı: Bölgesel-Alt bölge
Öngörülen Destek: Sigorta primi işveren hissesi 5 yıl, vergi indirimi %60, YKO %25, gümrük vergisi muafiyeti, KDV İstisnası
Toplam Kapasitesi: Dokumaların boyanması 11.430 ton/yıl
Yatırım Tutarı (TL): 6.065.631
İthal Makine ve Teçhizat ($): 654.192
İstihdam (Kişi): 5

1 | 6

Arsan Tekstil

Yatırımın Yeri: Kahramanmaraş-Dulkadiroğlu
Sermaye Türü: Yerli
Yatırım Konusu : İmalat-Trikotaj (Örme) ürünleri imalatı
Yatırım Cinsi: Tevsi
Destek Sınıfı: Bölgesel
Öngörülen Destek: Sigorta primi işveren hissesi 7 Yıl, vergi indirimi %80, YKO %40, gelir vergisi muafiyeti, KDV istisnası, faiz desteği
Toplam Kapasitesi: Yuvurlak örme 2.882,20 ton/yıl
Yatırım Tutarı (TL): 26.000.000
İthal Makine ve Teçhizat ($): 3.020.000
İstihdam (Kişi) : 25

2 | 6

Coca Cola İçecek

Yatırımın Yeri : Bursa-Kestel
Sermaye Türü : Yabancı
Yatırım Konusu: İmalat-Alkolsüz içecek imalatı, maden ve memba suları üretimi
Yatırım Cinsi: Tevsi
Destek Sınıfı : Bölgesel-Alt bölge
Öngörülen Destek: Sigorta primi işveren hissesi 3 yıl, vergi indirimi %55, YKO %20, gümrük vergisi muafiyeti, KDV İstisnası
Toplam Kapasitesi: Sade maden suyu 15.9277.757 litre/yıl, doğal kaynak suyu 144.210.760 litre/yıl, enerji içeceği 3.040.000 litre/yıl, gazoz(kolalı) 162.353.328 litre/yıl, gazoz (sade) 14.593.368 litre/yıl, gazoz (meyveli) 51.153.016 litre/yıl, nektarlar (meyve suyu) 113.072.474 litre/yıl
Yatırım Tutarı(TL): 19.873.936
İthal Makine ve Teçhizat ($) : 288.065
İstihdam (Kişi) : 10

3 | 6

Emek Elektrik

Yatırımın Yeri : Ankara-Akyurt
Sermaye Türü : Yerli 
Yatırım Konusu : İmalat-Elektrik motoru, jeneratör ve transformatörlerin imalatı
Yatırım Cinsi: Tevsi
Destek Sınıfı: Bölgesel
Öngörülen Destek: Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, KDV İstisnası, faiz desteği
Toplam Kapasitesi: Transformatör, kondansatör ve izolatör 104.539 adet/yıl
Yatırım Tutarı (TL): 25.075.000
İthal Makine ve Teçhizat ($): 0
İstihdam (Kişi) : 20

4 | 6