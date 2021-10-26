Eylülde 'teşvik' alan borsa şirketleri
Foreks, eylül ayında yatırım teşvik belgesi alan Borsa İstanbul şirketlerini derledi. Eylül ayında 6 şirket yatırım teşvik belgesi aldı.
Akın Tekstil
Yatırımın Yeri: Kırklareli-Lüleburgaz
Sermaye Türü: Yerli
Yatırım Konusu: İmalat-Tekstilin aprelenmesi
Yatırım Cinsi: Modernizasyon
Destek Sınıfı: Bölgesel-Alt bölge
Öngörülen Destek: Sigorta primi işveren hissesi 5 yıl, vergi indirimi %60, YKO %25, gümrük vergisi muafiyeti, KDV İstisnası
Toplam Kapasitesi: Dokumaların boyanması 11.430 ton/yıl
Yatırım Tutarı (TL): 6.065.631
İthal Makine ve Teçhizat ($): 654.192
İstihdam (Kişi): 5
Arsan Tekstil
Yatırımın Yeri: Kahramanmaraş-Dulkadiroğlu
Sermaye Türü: Yerli
Yatırım Konusu : İmalat-Trikotaj (Örme) ürünleri imalatı
Yatırım Cinsi: Tevsi
Destek Sınıfı: Bölgesel
Öngörülen Destek: Sigorta primi işveren hissesi 7 Yıl, vergi indirimi %80, YKO %40, gelir vergisi muafiyeti, KDV istisnası, faiz desteği
Toplam Kapasitesi: Yuvurlak örme 2.882,20 ton/yıl
Yatırım Tutarı (TL): 26.000.000
İthal Makine ve Teçhizat ($): 3.020.000
İstihdam (Kişi) : 25
Coca Cola İçecek
Yatırımın Yeri : Bursa-Kestel
Sermaye Türü : Yabancı
Yatırım Konusu: İmalat-Alkolsüz içecek imalatı, maden ve memba suları üretimi
Yatırım Cinsi: Tevsi
Destek Sınıfı : Bölgesel-Alt bölge
Öngörülen Destek: Sigorta primi işveren hissesi 3 yıl, vergi indirimi %55, YKO %20, gümrük vergisi muafiyeti, KDV İstisnası
Toplam Kapasitesi: Sade maden suyu 15.9277.757 litre/yıl, doğal kaynak suyu 144.210.760 litre/yıl, enerji içeceği 3.040.000 litre/yıl, gazoz(kolalı) 162.353.328 litre/yıl, gazoz (sade) 14.593.368 litre/yıl, gazoz (meyveli) 51.153.016 litre/yıl, nektarlar (meyve suyu) 113.072.474 litre/yıl
Yatırım Tutarı(TL): 19.873.936
İthal Makine ve Teçhizat ($) : 288.065
İstihdam (Kişi) : 10
Emek Elektrik
Yatırımın Yeri : Ankara-Akyurt
Sermaye Türü : Yerli
Yatırım Konusu : İmalat-Elektrik motoru, jeneratör ve transformatörlerin imalatı
Yatırım Cinsi: Tevsi
Destek Sınıfı: Bölgesel
Öngörülen Destek: Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, KDV İstisnası, faiz desteği
Toplam Kapasitesi: Transformatör, kondansatör ve izolatör 104.539 adet/yıl
Yatırım Tutarı (TL): 25.075.000
İthal Makine ve Teçhizat ($): 0
İstihdam (Kişi) : 20