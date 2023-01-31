EYT rehberi: Kademeli prim ile nasıl emekli olunacak? Kimler hemen emekli olabilir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) teklifindeki “kademelendirme” ifadesi Mart ayında emekli sayısını daha önce açıklanan 2,2 milyonun yarısına düşürme olasılığını gündeme getirdi. Bu olasılık, “Kimler hemen emekli olabilir” sorularının sorulmasına neden oldu. İşte EYT ile ilgili merak edilen soruların yanıtları…

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Düzenlemenin madde gerekçeleri kısmında “prim gün sayısına göre kademelendirme” yapılacağının belirtilmesi, daha önce açıklanan 2 milyon 250 bin kişinin çok altında bir sayıda vatandaşın EYT yasasından faydalanacağı anlamına geliyor. 1 | 9

Bloomberg HT’nin haberine göre; kademelendirme ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanların 5 bin günü tamamlamış olmaları yaş şartı kalktığında emekli olmaları için yeterli olmayacak. Bakan Bilgin, birkaç gün önce bir röportajında bu yıl için EYT emeklilerine ayrılacak kaynağın 120-150 milyar TL arasında olacağını açıklamıştı. 2 | 9

EYT'lilere emekli aylığı mart ayında bağlanacağı için bu yıl geriye kalan 10 aylık sürede 150 milyar lira baz alınsa bile ayda 15 milyar liralık emekli aylığı bütçesi ayrılacağı anlamına geliyor. En düşük emekli aylığı ocak ayından sonra 5.500 TL'ye yükseltilirken ortalama emekli aylığı yüzde 30'luk son zammın ardından 9-10 bin TL'ye yükselmiş oldu. Buna göre EYT'den mart ayında emekli olacakların sayısı en iyi ihtimalle 1,5-1,6 milyon kişi olacak. 3 | 9