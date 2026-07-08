İnşaat sektöründe de tablo farklı değil

Ortalama 47 bin dolar maaş alan bir inşaat işçisinin yerine kullanılabilecek robotların yıllık maliyeti 285 bin doları aşıyor.

Çünkü günümüzde hiçbir ticari robot, aktif bir şantiyedeki birbirinden farklı görevleri tek başına yerine getirecek kadar esnek çalışamıyor.