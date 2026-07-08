Ezber bozan araştırma yayımlandı: Yapay zeka bu mesleklere dokunamıyor!
Yapay zeka ve robotların milyonlarca kişinin işini elinden alacağı konuşulurken, yeni araştırma ezber bozdu. Bazı mesleklerde bir çalışanı insansı robotla değiştirmenin maliyetinin insan çalıştırmaktan tam 9 kat daha pahalı olduğu hesaplandı. İnsana dayalı iş gücü halen şirketler için cazibesini korurken, kar-zarar hesabında kazançlı çıkan meslekler belli oldu. İşte gelişen teknolojiye rağmen yapay zekanın dokunamayacağı, insanlar gücünün en kıymetli olduğu meslekler...
Teknoloji devrimi son sürat devam ederken, pek çok mesleğin tarihe karışacağı düşünülüyordu. Yapay zeka ve robotların yüz binlerce işi yok edeceği endişesi artarken ezber bozan araştırma yayımlandı.
Kasiyerlerden fabrika çalışanlarına, bakım personelinden inşaat işçilerine kadar milyonlarca kişinin otomasyondan etkileneceği öngörülüyordu. Ancak araştırmalar, bu yaygın görüşün tam olarak gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.
İnşaat planlama yazılımı geliştiren Planera'nın hazırladığı rapora göre, düşük ücretli çalışanları robotlarla değiştirmek oldukça maliyetli bir süreç.
En yaygın 30 meslek üzerine yoğunlaşan araştrmada, çalışan ücretleri ile robot üreticilerinin güncel fiyatlarını karşılaştırdı. Bir çalışanın tamamen otomasyonla değiştirilmesinin yıllık toplam maliyeti hesaplandı. Hesaba sadece robotun bedeli değil, kurulum, bakım, yazılım güncellemeleri, işletme giderleri ve sistemi denetleyecek insan personelin maliyetleri de eklendi.
Robot maliyetinin en pahalı olduğu meslek
Araştırma yapay zeka ve otomasyonun en pahalı olduğu mesleğin yüksek teknoloji gerektiren bir ofis işi değil, yardımcı hemşirelik olduğunu ortaya koydu.
Robotun maliyeti insanın dokuz katı
Rapora göre tek bir yardımcı hemşireyi insansı robotlarla değiştirmek yılda yaklaşık 375 bin dolar maliyet yaratıyor. Aynı işi yapan bir kişi ise yıllık ortalama 42 bin dolar maaş alıyor.
Başka bir ifadeyle robot kullanmanın maliyeti insan çalıştırmanın dokuz katına ulaşıyor.
Öte yandan hastaya fiziksel destek sağlamak, anlık karar verebilmek, güvenli temas kurmak ve farklı durumlara uyum göstermek gibi beceriler bugün ticari olarak satılan robotların henüz tam anlamıyla gerçekleştirebildiği görevler değil.
Planera yetkilileri de düşük ücretli çalışanların, robotların en fazla zorlandığı fiziksel ve insanla doğrudan iletişim gerektiren işleri yaptığını belirtiyor.
Evde bakım ve inşaat da robotlar için pahalı
Benzer durum evde sağlık ve kişisel bakım hizmetlerinde de görülüyor.
Yaklaşık 36 bin dolar maaş alan bir bakım çalışanının yerine robot kullanmanın yıllık maliyeti 282 bin doların üzerine çıkıyor.
İnşaat sektöründe de tablo farklı değil
Ortalama 47 bin dolar maaş alan bir inşaat işçisinin yerine kullanılabilecek robotların yıllık maliyeti 285 bin doları aşıyor.
Çünkü günümüzde hiçbir ticari robot, aktif bir şantiyedeki birbirinden farklı görevleri tek başına yerine getirecek kadar esnek çalışamıyor.
Arıza tespiti ve çocuk güvenliği hâlâ insan işi
Genel bakım ve onarım çalışanları da otomasyonu en pahalı meslekler arasında yer alıyor.
Farklı makinelerde oluşan arızaları analiz etmek, sorunu teşhis etmek ve beklenmeyen problemlere çözüm üretmek hâlâ insan deneyimi gerektiriyor.
Listenin ilk beşinde öğretmenler bulunuyor
Sınıf güvenliği, çocukların gözetimi ve ani gelişen olaylara müdahale gibi sorumluluklar nedeniyle eğitim alanında da robotların kısa vadede insanların yerini alması beklenmiyor.
Asıl risk beyaz yakalılar için
Rapora göre en çarpıcı değişim yapay zeka tehdidinin yön değiştirmeye başlaması. Planera yetkililerine göre fiziksel işlerde robotların önünde hala büyük teknik engeller bulunurken, beyaz yakalı meslekler daha fazla baskı altında kalıyor.
Özellikle yazılım geliştirme alanında kullanılan yapay zeka destekli kodlama araçlarının gelişmesiyle birlikte bazı büyük teknoloji şirketlerinin mühendis alımlarını azalttığına dikkat çekiliyor.
Robotlar her geçen gün ucuzluyor
Buna rağmen uzmanlar robot teknolojisinin çok hızlı geliştiğine dikkat çekiyor.
Daha hassas robot elleri, daha gelişmiş yapay zeka sistemleri ve daha verimli üretim yöntemleri sayesinde maliyetler her geçen yıl düşüyor.
Boston Dynamics'in yeni Atlas robotunun önceki nesle göre çok daha sade bir tasarıma sahip olması ve 1X'in üretim maliyetlerini önemli ölçüde azaltması da bu dönüşümün örnekleri arasında gösteriliyor.
Sektör temsilcileri ayrıca Çin'deki seri üretimin yaygınlaşmasının robot fiyatlarını önümüzdeki yıllarda daha da aşağı çekmesini bekliyor.
Milyarlarca dolarlık yatırımın nedeni
Robot teknolojilerindeki bu beklenti de yatırımcıların ilgisini artırıyor.
Bugüne kadar insansı robotlara 300 milyar dolarlık yatırım yapılırken, yatırımın ana motivasyonunu robotların gelecekte daha düşük maliyetlerle üretileceği ve daha ekonomik olacağı beklentisi oluşturdu.
Ancak uzmanlar bunun da yakın zamanda gerçekleşmeyeceği görüşünde.
TDK Ventures Yatırım Direktörü Ankur Saxena'ya göre bugün gerçekten işe yarayan bir insansı robot üretmenin maliyeti 200 bin doların üzerinde. Şirketler bu maliyeti sübvanse ederek robotları daha düşük fiyatlarla pilot müşterilere sunsa da bu modelin uzun vadede sürdürülebilir olmadığı ifade ediliyor.
İnsan faktörü önemini koruyor
Araştırmaya göre gelecekte robotlar pek çok sektörde insanlara yardımcı olacak olsa da robotların yönetimi, bakımı ve yetersiz kaldıkları alanlarda devreye girecek çalışanlara da ihtiyaç uzun yıllar devam edecek.
Bugün söylenenin aksine araştırma birçok fiziksel mesleğin sanıldığı kadar büyük bir otomasyon tehdidi altında olmadığını gösteriyor. Teknoloji hızla ilerlese de insanın problem çözme becerisi, el becerisi ve değişen koşullara uyum yeteneği robotların önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor.