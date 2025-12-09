Fabrika gibi okul! Öğrenciler 1.5 milyon ciro yapıyor
Gaziantep’te bir meslek lisesinde öğrenciler, okul bünyesinde kurulan fırında günde 25 bin ekmek üreterek hem meslek öğreniyor hem de yılda yaklaşık 1,5 milyon liralık ciroya katkı sağlıyor.
GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü bünyesinde kurulan fırınla adeta üretim tesisine dönüştü. Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Okullarımız Üretiyor Projesi” kapsamında yürütülen çalışmada, bir usta öğretici ve 7 öğrenciyle yoğun bir üretim gerçekleştiriliyor.
Şehitkamil ilçesindeki okulun fırınında hazırlanan ekmekler; Gaziantep’teki devlet hastaneleri, pansiyonlu okullar ve bazı kamu kurumlarına gönderiliyor. Gastronomi kenti Gaziantep’e nitelikli fırın ustaları kazandırmayı hedefleyen okulda, hijyen ve kalite standartları ön planda tutuluyor.
Öğrenciler, ekmeğin yapım aşamalarını birebir uygulamalı olarak öğrenirken aynı zamanda döner sermayeden pay alarak gelir elde ediyor. Günlük üretimi 25 bin adede ulaşan okulun yıllık cirosu yaklaşık 1,5 milyon lirayı buluyor. Böylece öğrenciler hem öğreniyor hem de okul harçlıklarını çıkarıyor.
Okul Müdürü Erdem Doğan, öğrencilerin haftanın bir günü teorik derslere katıldığını, diğer günlerde ise üretimde yer aldığını belirterek mezuniyet sonrası iş bulma olanaklarının yüksek olduğuna dikkat çekti. Doğan, aylık cironun yaklaşık 100 bin lira seviyesinde olduğunu söyledi.
Alan Şefi Sevcan Yeşil ve öğrenciler ise sistemden memnun. Mezuniyet sonunda ustalık ve işyeri açma belgeleri alan öğrenciler, kendi fırınlarını açmayı hedefliyor.
Öğrenciler, bu model sayesinde hem meslek öğrendiklerini hem de aile bütçelerine katkı sağladıklarını ifade ediyor.