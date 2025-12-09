Fabrika gibi okul! Öğrenciler 1.5 milyon ciro yapıyor

Öğrenciler, ekmeğin yapım aşamalarını birebir uygulamalı olarak öğrenirken aynı zamanda döner sermayeden pay alarak gelir elde ediyor. Günlük üretimi 25 bin adede ulaşan okulun yıllık cirosu yaklaşık 1,5 milyon lirayı buluyor. Böylece öğrenciler hem öğreniyor hem de okul harçlıklarını çıkarıyor.