Facia öncesi son keyifti: Titanik'teki Türk hamamının bileti için servet ödediler!
Titanik faciasından sağ çıkanların eşyaları 18 Nisan'da İngiltere merkezli bir müzayede evinde düzenlenen açık artırmada rekor fiyatlara alıcı buldu. Müzayede de en dikkat çeken eşyalardan biri facia öncesi Titanik'teki Türk hamamında keyif yapan bir yolcuya aitti.
İngiltere'den New York'a gitmek üzere 2 binden fazla yolcu ve mürettebatla yola çıkan ve "batmaz" denilmesine rağmen 15 Nisan 1912'de bir buzdağına çarparak Kuzey Atlantik'in soğuk sularına gömülen lüks yolcu gemisi Titanic'ten geriye kalanlar rekor fiyata satıldı.
Deniz güvenliği kurallarını kökten değiştiren tarihin en ölümcül deniz kazalarından biri olarak kayıtlara geçen Titanik'ten sağ çıkan 700'e yakın yolcunun facia gecesi kurtarabildiği ya da cebinde getirdiği birkaç parça eşyadan oluşan hatıralar için koleksiyoncular adeta bir servet ödendi.
Açık artırmada geminin birinci sınıf yolcusu, 1 numaralı cankurtaran botuna binerek kurtulan 22 yaşındaki Laura Mabel Francatelli'nin giydiği can yeleği 717 bin 772 dolara satıldı.
Cankurtaran botunun, 40 kişilik kapasitesine rağmen 12 kişiyle denize indirildiği ve Francatelli'nin eşinin botta yer ayırtmak için mürettebata rüşvet verdiği iddia edilmişti.
Açık artırma dünyanın dört bir yanından büyük ilgi görürken, yine 1 numaralı cankurtaran botundan kalma, üzerinde orijinal White Star Line bayrağı bulunan kanvas minder müzayedenin diğer yıldızı oldu. Bu parça da 419 bin 244 dolara alıcı buldu.
Açık artırmadaki en ilginç parçalardan biri de yine birinci sınıf yolcusu Abraham Lincoln Salomon'ın cebinden çıkan gemideki lüks Türk hamamına ait giriş bileti oldu.
Titanik’te sadece birinci sınıf yolculara açık olan bu lüks Türk hamamı sabah saatlerinde kadınlara, öğleden sonra erkeklere hizmet veriyordu. Mavi-yeşil İznik çinileri, bronz avizeler, mermer kurnalar ve ahşap oymalı detaylarla bezeli bu hamam için giriş bileti 1 dolara satılıyordu.
Ancak facianın üzerinden geçen 114 yılın ardından koleksiyoncular Titanik'teki Türk hamamının bileti için 13 bin 524 dolar ödedi. Biletin kime satıldığı ise açıklanmadı.
Hayatını kaybeden yolculardan Frederick Sutton'a ait 18 ayar altın cep saati ise 89 bin 336 dolara satıldı. Sutton'un cesedi bir yük gemisi tarafından bulunmuştu. Saat 1912'den beri ailede kalmış ve daha önce hiç kamuoyuna gösterilmemişti.
Müzayedenin en ilgi çekici eşyalarından bir diğeri de Titanic faciasından sağ kurtulan Richard May'e ait bir gemi biletiydi. May, 1923'te Londra'dan Avustralya'ya gitmek için yine bir gemi yolculuğunu tercih etmiş ancak biletini bugün halen faaliyetlerini sürdüren farklı bir firmadan almıştı. May’in bileti de açık artırmada 82 dolara satıldı.