Faiz indi, beklentiler değişti
Merkez Bankası'nın sürpriz faiz hamlesinin ardından uluslararası bankalar beklentilerini revize etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 23 Eylül'deki Para Politikası Kurulu toplantısında faizi yüzde 19'dan yüzde 18'e çekti.
Gevşeme politikasının ardından uluslararası bankalar Türkiye'ye ilişkin enflasyon ve politika faizi tahminlerini değiştirdi.
Güncellemeler enflasyonda yukarı yönlü, faiz beklentisinde aşağı yönlü...
JP MORGAN
Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 15,5’ten 16,7’ye çıkardı.
Banka, 2022 yıl sonu tahmininiyüzde 11.5'ten
yüzde 14.5'e revize etti.
Yılın son 2 ayında TCMB'den toplam
100 baz puan indirim öngörüyor.
2022 Mayıs ayında faizlerin yüzde 15’e
kadar gerilemesini bekliyor.
GOLDMAN SACHS
Ekim ve kasım aylarında 50 baz puanlık indirim
ve ardından %15'lik nihai faiz oranına ulaşılana kadar
ayda 25 baz puanlık bir indirim öngörüyor.
TCMB'nin politika faizini 2022 yılı ortasına kadar
kademeli olarak yüzde 15'e indireceğini düşünüyor.
MORGAN STANLEY
2021 TÜFE tahminini yüzde 15,8’den 16,2’ye çıkardı.
Bundan sonraki 3 toplantıda 50’şer baz puanlık
indirimler bekliyor.
2021 sonunda politika faizinin yüzde 16,50’ye
2022’nin sonunda ise yüzde 12,50’ye ineceğini düşünüyor.