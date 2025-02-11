Faiz indirimi kararı etkiledi Konut kredisi faizlerinde son durum (1 milyon TL konut kredisi geri ödemesi ve faiz oranı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı, konut kredisi faizleri üzerinde etkili oldu. Kararın ardından konut kredi faizlerinde indirim beklentileri sınırlı kaldı. Ev sahibi olmak isteyenlerin yakından takip ettiği konut kredisi faizlerinde son durum ne? 1 milyon TL 120 ay vadeli konut kredisinin faiz oranları ve geri ödemesi ne kadar? İşte konuyla ilgili son gelişmeler...
Konut alma hayali kuranları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 250 baz puanlık faiz indirimi kararı kredi faizlerini etkiledi.
Kararın ardından, konut kredisi faizlerinde gerileme sınırlı kaldı.
TCMB Bakanı Fatih Karahan, faiz indirimleriyle ilgili "otopilotta değiliz" demişti.
Bu açıklama gelecek dönemde faiz indirimleriyle ilgili daha ihtiyatlı olunabileceği sinyali olarak yorumlandı.
Bankaların faiz oranları
Ocak ayında alınan faiz indirimi kararı sonrası bir kamu katılım bankası konut kredisi faiz/kâr payı oranını 2,74'e çektiğini açıklamıştı.