Faiz indirimi mevduat faizlerini nasıl etkiledi? 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın son faiz kararıyla 22 ay sonra indirimine gitti. Kararın ardından politika faizi yüzde 50'den yüzde 47.5'a inerken yatırımcıların en çok merak ettiği konu mevduat faizleri. Peki faiz kararının ardından mevduat faizlerinde değişiklik oldu? 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? Hangi en yüksek mevduat faizi sunan bankalar hangileri? İşte Aralık 2024'te en yüksek mevduat faizi sunan bankalar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) dün Aralık ayı toplantısında yılın son faiz kararını açıkladı. Alınan kararla 22 ay sonra politika faizi yüzde 50'den yüzde 47.5'e indirildi.
Kararın ardından piyasaların faiz indirimi fiyatlamaları başlarken, mevduat sahipleri ve yatırımcılar gözlerini mevduat faiz oranlarına çevirdi.
İşte banka banka 27 Aralık 2024 itibarıyla 1 milyon TL'lik mevduatın faiz oranlarına göre aylık getirisi:
Türkiye İş Bankası
Vadeli TL mevduat
Faiz Oranı %42,00
Aylık net getiri: 33 bin 140 TL