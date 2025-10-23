Faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz indirecek mi, düşürecek mi?

Bugün ülkemiz açısından en kritik toplantılardan biri daha gerçekleşiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Son iki ayda indirime giden Merkez'in bu ay nasıl bir yok izleyeceği merak ediliyor. Ekonomistler peş peşe açıklamalar yaparken vatandaşlar da "Faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.