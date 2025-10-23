Faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz indirecek mi, düşürecek mi?
Bugün ülkemiz açısından en kritik toplantılardan biri daha gerçekleşiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Son iki ayda indirime giden Merkez'in bu ay nasıl bir yok izleyeceği merak ediliyor. Ekonomistler peş peşe açıklamalar yaparken vatandaşlar da "Faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu yılki 7. faiz kararı 23 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.
Faizler ne kadar inecek?
AA Finans, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 23 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklenti anketinin sonuçlarını yayımladı. Ankete katılan 22 ekonomistin ortak tahmini, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50 seviyesine düşürüleceği yönünde şekillendi.