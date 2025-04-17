Faiz kararı sonrası gözler mevduat faizlerine çevrildi: 1 Milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltti. Bu hamle sonrası yatırımcılar gözü mevduat faiz oranlarına çevrildi. "Hangi banka ne kadar faiz veriyor?" sorusu yeniden gündeme gelirken; mevduat faiz oranlarındaki son durum araştırılıyor. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde son durum ne? 17 Nisan 2025 itibarıyla hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı sonrası gözler mevduat faizlerine çevrildi. TCMB, bugün politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltildiğini açıklamıştı.
Faiz kararı sonrası, haftaya yükselişle başlayan mevduat faizlerinin son durumu merak ediliyor.
Peki, faiz artışı bankaların sunduğu mevduat getirilerine nasıl yansıdı? 17 Nisan 2025 itibarıyla bankaların faiz oranlarında son durum ne? En yüksek faiz oranını hangi banka veriyor?
İşte banka banka 1 milyon TL'nin aylık getirisi...
HALKBANK
Faiz oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 31 bin 298 TL
Vade Sonu Tutar: 1 Milyon 31 bin 298 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz oranı: Yüzde 45,5
Net Kazanç: 35 bin 24 TL
Vade Sonu Tutar: 1 Milyon 35 bin 24 TL
ON PLUS
Faiz oranı: Yüzde 45,5
Net Kazanç: 33 bin 906 TL
Vade Sonu Tutar: 1 Milyon 33 bin 906 TL