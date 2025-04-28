Faiz yüzde 50'ye dayandı: Mevduat hesapları coştu! İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi

Merkez Bankası sıkılaşma adımlarını sürdürürken, son toplantıda gelen faiz artırma kararı mevduat hesaplarına kazanç olarak döndü. Bankalar da Merkez'in faiz artırımına paralel olarak, mevduat faizlerinde yüksek oranlarla rekabeti kızıştırdı.

Son verilere göre en yüksek faiz oranı yüzde 50'ye dayanırken, bu faiz oranıyla 32 günde 500 bin TL'nin net getirisi ise 18.630 TL oldu.

İşte banka banka mevduat faizlerinde son durum ve 500 bin TL'nin aylık getirisi: