Faiz yüzde 50'ye dayandı: Mevduat hesapları coştu! İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi
Merkez Bankası 17 Nisan'daki toplantısında faizi artırma kararı verirken, bankalar da Merkez'in adımı doğrultusunda mevduat faizlerini yukarı çekti. Mevduat faizi oranı yeniden yüzde 50'ye dayanırken, yüksek faiz ortamında bankalar rekabeti artırdı. En yüksek mevduat faizi oranları ile 500 bin TL'nin getirisi de belli oldu. İşte detaylar...
Merkez Bankası sıkılaşma adımlarını sürdürürken, son toplantıda gelen faiz artırma kararı mevduat hesaplarına kazanç olarak döndü. Bankalar da Merkez'in faiz artırımına paralel olarak, mevduat faizlerinde yüksek oranlarla rekabeti kızıştırdı.
Son verilere göre en yüksek faiz oranı yüzde 50'ye dayanırken, bu faiz oranıyla 32 günde 500 bin TL'nin net getirisi ise 18.630 TL oldu.
İşte banka banka mevduat faizlerinde son durum ve 500 bin TL'nin aylık getirisi:
CEPTETEB
Faiz Oranı: %50,00
Vade Sonu Tutar: 518.630 TL
Net Kazanç: 18.630 TL
Odea (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %49,00
Vade Sonu Tutar: 518.258 TL
Net Kazanç: 18.258 TL