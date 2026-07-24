Faizler neden düşmeyecek? JP Morgan iki büyük riski açıkladı
Küresel ekonomideki değişim büyük yatırımcıdan küçük yatırımcıya kadar her kesimde hissedilirken bankacılık devi JP Morgan, mevcut ekonomi düzenini ayakta tutan iki önemli dinamiğin hızla zayıfladığına dikkat çekti. Bankaya göre bu kritik değişim, önümüzdeki dönemde piyasalardan faizlere kadar birçok alanda zorlu bir döneme işaret ediyor.
Küresel borç yükü büyüyor
JP Morgan'ın değerlendirmesine göre, IMF verileri küresel şirket, hane halkı ve kamu borçlarının 2025 itibarıyla 251 trilyon dolara ulaştığını gösteriyor.
Banka, yüksek kamu açıklarının birçok ülkede mali alanı daralttığını ve bunun uzun vadeli faiz oranları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirtiyor.
İki temel risk öne çıkıyor
Serbestleşme, karbondan arındırma, nüfus azalması, küreselleşmenin zayıflaması ve doların etkisinin azalmasına işaret eden banka bunları küresel ekonomiyi etkikeyen başlıklar olarak sıraladı.
Rapora göre özellikle artan bütçe açıkları ile nüfusun yaşlanması, gelecek yıllarda faizlerin yüksek seyretmesine neden olabilecek en önemli iki sorun olarak öne çıkıyor.
Yaşlanan nüfus yeni baskı oluşturuyor
Bankaya göre gelişmiş ülkelerde düşük doğum oranlarına karşılık yaşlı nüfusun artışı, istihdamdakilerin de azalmasına yol açarken emeklilik ve sağlık harcamalarını da ciddi ölçüde artıracak.
Bunun yanında savunma, altyapı ve enerji dönüşümü gibi alanlarda kamu harcamalarının artması da devlet bütçeleri üzerindeki baskıyı güçlendirecek.
JP Morgan, gerekli mali önlemler alınmaması halinde 2031 sonrasında birçok ülkede kamu borçlarının daha da yükselebileceğini belirtiyor.
'40 yıllık demografik avantaj sona eriyor'
Raporda, son kırk yılda yüksek tasarruf oranları ve güçlü iş gücünün düşük faiz ortamını desteklediği belirtilirken bu dönemin sona ermeye başladığı ifade ediliyor.
JP Morgan'a göre nüfusun yaşlanmasıyla birlikte tasarruf oranı gerilerken, küresel ekonomi daha yüksek faizli yeni bir döneme giriyor.