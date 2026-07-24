Faizler neden düşmeyecek? JP Morgan iki büyük riski açıkladı

Bunun yanında savunma, altyapı ve enerji dönüşümü gibi alanlarda kamu harcamalarının artması da devlet bütçeleri üzerindeki baskıyı güçlendirecek.

JP Morgan, gerekli mali önlemler alınmaması halinde 2031 sonrasında birçok ülkede kamu borçlarının daha da yükselebileceğini belirtiyor.