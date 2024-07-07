Faizlerde 1.5 aylık düşüş sona erdi: 1 milyon TL’nin net getirisi ne kadar oldu? Mevduat faizlerinde görülen 1.5 aylık düşüş serisi sona erdi. Merkez Bankası tarafından haftalık verilerde mevduat faizlerindeki yükseliş dikkat çekiyor. Stopajla birlikte şu anda 1 milyon TL’nin aylık getirisi 43 bin TL ile 55 bin TL arasında değişiyor. Peki altın, dolar, borsa ve mevduatta tercihler nasıl olmalı?

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık verilere göre 28 Haziran ile biten haftada 1-3 vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi yükselerek 59,2 oldu. Bir önceki hafta 1-3 ay vadeli mevduat faizi 58,4 seviyesindeydi. 1 | 9

Böylelikle 1.5 aydır düşüş gösteren mevduat faizlerinde gerileme durdu. Peki mevduat faizlerinde yönü yukarı döndüren neden ne? Faizlerde yükseliş sürer mi? Şu anda 1 milyon TL mevduatı olanın aylık kazancı ne kadar oldu? 2 | 9

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: “Merkez Bankası verilerine göre 1 ile 3 aylık mevduat faizlerinde yükseliş görüldü. Daha önce mevduat faizlerinde görülen düşüşün ana sebebi para bolluğu olmamasından kaynaklıydı. Şu anda bankalar daha fazla para bulmak adına mevduat faizlerini yükseltti diyebiliriz. 3 | 9