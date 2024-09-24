Faizlerde son durum: 1 milyonun faiz getirisi belli oldu! İşte en yüksek faiz veren bankalar...

Mevduat faizleri Nisan 2024’te yüksek oranlara ulaşmış ve takip eden adaylarda tedrici düşüşe geçmişti. 24 Eylül itibarıyla vatandaşlar bankalarda ortalama mevduat faizlerini araştırıyor.

Peki tüketici kredileri düşerken bankaların mevduata verdiği faiz ne durumda, hangi banka ne kadar faiz veriyor, 1 milyon liranın faiz getirisi ne kadar?

Vatandaşlar tüm bu soruların yanıtlarını merak ederken, banka banka faiz oranlarını, net kazancı ve 32 gün vade sonunda ele geçecek toplam miktarı hesapladık.

İşte bugün (24 Eylül 2024) itibarıyla mevduat faizlerinde son durum...