Faizsiz ihtiyaç kredileri! Hangi banka kaç ay vade ile ne kadar kredi veriyor? (Aralık 2024)

Faizsiz ihtiyaç kredileri, çalışan ücretlerine gelecek olan 2025 zamları ile tekrardan revaçta. 6 aya kadar vadelerle verilen ihtiyaç kredilerinin taksitleri çalışanların ücretlerine gelecek zam ile birlikte çok daha kolay ödenilebilecek.

Vatandaşlar Google ve benzeri arama motorlarında "Faizsiz ihtiyaç kredileri", "6 ay vadeli faizsiz ihtiyaç kredileri", "En yüksek faizsiz ihtiyaç kredisini veren bankalar" gibi aramalar yapıyor. Peki hangi banka kaç ay vade ile ne kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor? İşte ayrıntılar...