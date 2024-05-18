Faizsiz kredi kampanyaları yenilendi: Liste belli oldu... Hangi banka faizsiz kredi veriyor?

Kredi faiz oranları ciddi yüksek seviyelere ulaştı. 120 aylık konut kredisinde ana para hariç faiz yükü az yüzde 250 olarak gerçekleşirken; benzer şekilde 48 aylık otomobil kredilerinde de faiz yükü yüzde 150’yi geçiyor. İhtiyaç kredilerinde de tüketiciler; 12 aylık en kısa vadede bile ortalama yüzde 50 faiz yükü ile karşılaşabiliyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yüksek faiz oranları son dönemde kredi hacmine yansıdı. BDDK verilerine göre yerel seçimlerden önceki son hafta olan 29 Mart haftasında, 1 trilyon 623 milyar TL tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü, 10 Mayıs ile biten haftada 1 trilyon 653 milyar TL’ye yükseldi.

Bu yıl 16 Şubat haftasında ise bu dilimdeki kredilerin toplam büyüklüğü 1 trilyon 538 milyar TL düzeyinde bulunuyordu. Yani seçim öncesi 6 haftada ihtiyaç kredileri 85 milyar TL artarken; seçim sonrası 6 haftada sadece 30 milyar TL yükseldi. Rakamlar, kredi hacminde artış hızındaki daralmayı da gösterdi.