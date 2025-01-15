Faizsiz kredi yarışında son durum: Hangi banka ne kadar veriyor? İşte faizsiz kredi kampanyaları...

Tüketici kredisi faizleri oldukça yüksek olduğu için vatandaşlar görece küçük harcamaları için bankaların genellikle yeni müşterilere özel sunduğu faizsiz kredi imkânlarını yakından takip ediyor. 1 | 12

Geçen yılın son ayında özel bankaların tüketici kredisi, taksitli nakit avans ve kredili mevduat hesabından faizsiz kullanım gibi üç kalemde sunduğu faizsiz kredi imkânları 75 bin liraya çıkmıştı. 2 | 12

Ocak 2025 itibarıyla ise sıfır faizli kredi imkânı 50-55 bin lira bandına gerilemiş durumda… 3 | 12