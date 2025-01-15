Faizsiz kredi yarışında son durum: Hangi banka ne kadar veriyor? İşte faizsiz kredi kampanyaları...
Merkez Bankası faiz indirimlerine başlarken tüketici kredisi faizlerinde de düşüşler yaşanıyor. Ancak Türkiye'de faizler hâlâ çok yüksek. Bu nedenle vatandaşlar nispeten küçük masraflar için bankaların sunduğu faizsiz (0 faizli) kredi kampanyalarını inceliyor. Bankaların yeni müşterilere özel geliştirdiği kampanyalarda en yüksek tutar 55 bin lira olarak göze çarpıyor. Geçen yıl sonunda 75 bin liraya kadar çıkan faizsiz kredi kampanyaları 15 Ocak 2025 itibarıyla 55 bin liraya geriledi. Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor, en yüksek faizsiz krediyi veren banka hangisi?
Tüketici kredisi faizleri oldukça yüksek olduğu için vatandaşlar görece küçük harcamaları için bankaların genellikle yeni müşterilere özel sunduğu faizsiz kredi imkânlarını yakından takip ediyor.
Geçen yılın son ayında özel bankaların tüketici kredisi, taksitli nakit avans ve kredili mevduat hesabından faizsiz kullanım gibi üç kalemde sunduğu faizsiz kredi imkânları 75 bin liraya çıkmıştı.
Ocak 2025 itibarıyla ise sıfır faizli kredi imkânı 50-55 bin lira bandına gerilemiş durumda…
Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Sıfır faizli kredi kampanyalarının şartları neler ve son başvuru tarihleri ne zaman? İşte sıfır faizli kredi bakımından en bonkör bankalar ve başvuru şartları...