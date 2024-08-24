FAİZSİZ KREDİDE GÜNCEL RAKAMLAR: 50 bin TL'ye kadar çıktı! Hangi banka faizsiz kredi veriyor?

Yeni müşterilere özel %0 faizli 10 bin TL kredi imkanı sunuyor.

Kampanya 05.08.2024 ile 05.09.2024 tarihleri arasında geçerli olacak.

AKBANK

Akbank 6 ay vadeli 20.000 TL ihtiyaç kredisini %0 faizle kullanma imkanı sunuyor.

Kampanyadan Kampanyadan 16 Temmuz 2024 – 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" adımından ilerleyerek yalnızca ilk defa ve uzaktan müşterimi edinimi sürecini tamamlayan müşteriler faydalanabilir.

3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans %0 faizle kullanma imkanı tanınıyor. Kampanyadan 21 Ağustos 2024 – 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan Akbanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan yeni Akbanklılar faydalanabilir.