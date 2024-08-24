FAİZSİZ KREDİDE GÜNCEL RAKAMLAR: 50 bin TL'ye kadar çıktı! Hangi banka faizsiz kredi veriyor?
İhtiyaçlarını karşılamak isteyenler uygun faizli kredi araştırırken sıfır faizli kredi kampanyaları da gündemde. Bankalar sıfır faizli kredide tutarları güncelledi. Bankalar, yeni müşteri kazanmak için faizsiz kredi miktarında üst limiti artırdı. Yeni müşteri fırsatları ve nakit avans seçenekleriyle birlikte sıfır faizli tutarları 50 bin TL'ye kadar çıktı. Peki, hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor, başvurular nasıl yapılır? İşte faizsiz kredi sunan bankaların listesi...
ENPARA
Yeni müşterilere özel %0 faizli 10 bin TL kredi imkanı sunuyor.
Kredi tutarı: 10.000 TL
Vade: 3 Ay
Aylık faiz oranı: %0
NKOLAY
N Kolay yeni müşterilerine özel %0 faizli 6 ay vadeli 10.000 TL kredi imkanı sunuyor.
Kampanya 05.08.2024 ile 05.09.2024 tarihleri arasında geçerli olacak.
AKBANK
Akbank 6 ay vadeli 20.000 TL ihtiyaç kredisini %0 faizle kullanma imkanı sunuyor.
Kampanyadan Kampanyadan 16 Temmuz 2024 – 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" adımından ilerleyerek yalnızca ilk defa ve uzaktan müşterimi edinimi sürecini tamamlayan müşteriler faydalanabilir.
3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans %0 faizle kullanma imkanı tanınıyor. Kampanyadan 21 Ağustos 2024 – 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan Akbanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan yeni Akbanklılar faydalanabilir.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA yeni müşterilere özel 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatı sunuyor.
Kredi tutarı 20.000
Vade: 6 ay
Faiz oranı: %0
Faizsiz kredi kampanyasından 1 – 31 Ağustos tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil’i indirip “Müşteri Olmak İstiyorum” adımından ilerleyerek ilk defa Garanti BBVA’lı olan müşterilerimiz faydalanabilir.