Faizsiz kredide yarış kızıştı: 0 faizli kredi kampanyaları güncellendi: İşte 50 bin TL veren banka
Bankalar yeni müşteri kazanmak için peş peşe kampanya duyuruları yapıyor. Peki hangi banka sıfır faizli kredi veriyor? Bankalar yeni müşteriye özel 'faizsiz taksitli nakit avans' ve 'hoş geldin' kredisi formatında sıfır faizli kredi imkanı sunuyor. Faizsiz alınabilecek kredi miktarı 10 bin lira 50 bin lira arasında değişiklik gösteriyor. İşte banka banka faizsiz nakit avans ve kredi kampanyaları...
Merkez Bankası’nın zorunlu karşılık adımının tüketici kredisi faizlerini düşürmesi bekleniyor.
İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, ''BDDK’nın son kararı ile birlikte düşününce bankaların aracılık maliyetininin azalacağı kesin. Bankalar tüketici kredisi faizlerini düşüreceklerdir'' çıkarımında bulundu.
Ancak Merkez Bankası’nın zorunlu karşılıklarda yaptığı değişim 27 Eylül itibarıyla geçerli olacak.
Bu süreçte müşteri kapma yarışına giren bankalar 50 bin liraya kadar sıfır faizli kredi imkanı sağlıyor.
Bankalar yeni müşterilere özel faizsiz kredi kampanyalarını peş peşe duyurdu.
Findeks kredi notu 1750 puanın üzerinde olanlar…
Yeni müşteri olma koşulunu tamamlayanlara verilen sıfır faizli kredilerde bazı bankalar findeks kredi notu istiyor.
Findeks kredi notu 1750 puanın üzerinde olanlara kredi direkt veriliyor.