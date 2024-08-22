'Faturanızı yanlışlıka ödedim' dolandırıcılığına dikkat! Emekliye icra şoku Dolandırıcıların akıl almaz yöntemleri hemen hemen her gün gündeme geliyor. Bu kez de cep telefonu faturası üzerinden dolandırıcılık yapılmaya başlandı. Dolandırıcılar, faturayı ödeyip sonra iade alırken vatandaştan da 'yanlışlıkla ödedim' diyerek fatura bedelini istiyor. Bu dolandırıcılık yönteminin mağdurlarından biri de Ankara'da yaşayan bir emekli oldu.

Türkiye'de son dönemde artan dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcılar, bu kez de cep telefonu faturaları üzerinden vurgun yapmaya başladı. Dolandırıcılar, rastgele bir cep telefonu numarasını girip, faturayı mobil bankacılık üzerinden ödüyor. 1 | 6

Faturası ödenen vatandaşa mobil operatöründen "Faturanız ödendi" mesajı geliyor. Sabah'ın haberine göre, daha sonra dolandırıcılar devreye giriyor. O cep telefonu sahibini arayıp "Faturanızı yanlışlıkla dedem/yakınım ödemiş, bir hata oldu. Lütfen ücreti geri iade eder misiniz?" gibi taleplerde bulunuyor. 2 | 6

Fatura ödemesini bankadan da alıyor Durumu araştıran vatandaşlar, gerçekten de ödemenin yapıldığını görünce iyi niyetle parayı geri gönderiyor. Ancak dolandırıcıların asıl oyunu burada başlıyor. Dolandırıcı, birkaç gün içinde "hatalı ödeme" gerekçesiyle ödediği faturayı bankasından geri alıyor. 3 | 6