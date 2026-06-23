Fed beklentileri ve jeopolitik gelişmeler altını sıkıştırıyor

Yurt içi piyasalarda has altın yüzde 0,22 oranında geri çekilerek 6300,59 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ise yüzde 0,23 oranında düşüşle 10107,46 lira seviyesinden fiyatlar geriledi. Fiyatlamalar üzerinde hem jeopolitik hem de makroekonomik veriler etkili oluyor.