Fed beklentileri ve jeopolitik gelişmeler altını sıkıştırıyor
Altın fiyatları Asya seansında ons bazında 4182 dolar seviyesine gerilerken piyasalar Amerika İran barış görüşmelerine ve Fed cephesinden gelen şahin faiz mesajlarına odaklanıyorDünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Küresel piyasalarda emtia fiyatları Asya seansında sınırlı düşüş gösterdi. Ons altın yüzde 0,23 oranında değer kaybederek 4182,03 dolar seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcılar Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki barış görüşmelerini izliyor.
Yurt içi piyasalarda has altın yüzde 0,22 oranında geri çekilerek 6300,59 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ise yüzde 0,23 oranında düşüşle 10107,46 lira seviyesinden fiyatlar geriledi. Fiyatlamalar üzerinde hem jeopolitik hem de makroekonomik veriler etkili oluyor.
Amerika ve İran görüşmeleri piyasaları etkiliyor
Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı JD Vance müzakerelerde büyük ilerleme kaydettiklerini açıkladı. İsviçre sınırları içindeki Bürgenstock kasabasında devam eden görüşmelerde Tahran yönetimi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin ülkeye dönüşüne onay verdi. Hafta sonu İran yönetimi İsrail ordusunun Lübnan saldırılarını gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı geçişlerini kapatmıştı.
Saxo Bank analisti Ole Hansen enerji fiyatlarının değerli metaller üzerinde temel yönlendirici olacağını belirtti. Analist zorlu geçen görüşmelerin petrol fiyatlarını baskılayabileceğini ve altın fiyatlarını yukarı çekebileceğini vurguladı.
Fed başkanı şahin tonu ile talebi sınırlandırdı
Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh ilk politika toplantısında enflasyona karşı şahin bir ton benimsedi. Piyasalar merkez bankasının yıl bitmeden faiz artırımına gideceğini fiyatlıyor. Yatırımcılar yüksek faiz ortamında getiri sağlamayan altın varlıklarından uzaklaşıyor.
CME FedWatch aracı verilerine göre yatırımcılar aralık ayında faiz artırımı ihtimalini yüzde 89 olarak değerlendiriyor. Geçen haftaki FOMC toplantısı öncesinde piyasalar aynı ihtimali yüzde 61 oranında fiyatlıyordu.