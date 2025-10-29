Fed faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Fed faizleri ne kadar indirecek?

Bugün Fed günü... Amerikan Merkez Bankası ekim ayı toplantısı sonrası kararını kamuoyu ile paylaşacak. Saat konusunda tereddüt yaşayanlar şimdi sıkça "Fed faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" diye soruyor. Öte yandan faizlerin ne kadar düşeceği de merak konusu olmuş durumda...