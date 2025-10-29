Fed faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Fed faizleri ne kadar indirecek?
Yine tüm dünyanın gözü Fed'e çevrildi. Enflasyon rakamlarının beklenenden iyi gelmesi sonrası faizlerin ne kadar düşeceği tartışma konusu oldu. Yatırımcılar ve ekonomiyi yakından takip edenler net saati öğrenmek için "Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak" sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar...
Bugün Fed günü... Amerikan Merkez Bankası ekim ayı toplantısı sonrası kararını kamuoyu ile paylaşacak. Saat konusunda tereddüt yaşayanlar şimdi sıkça "Fed faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" diye soruyor. Öte yandan faizlerin ne kadar düşeceği de merak konusu olmuş durumda...
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Amerikan Merkez Bankası 28-29 Ekim tarihlerinde toplantı yapacak. Fed faiz kararı saat 21.00'de açıklanacak. Ardından Fed Başkanı Powell 21.30'da konuşma yapacak.
Faizler ne kadar inecek?
29 Ekim 2025 Çarşamba günü itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 94.8'i faizlerin 25 baz puan, yüzde 5.2'si ise 50 baz puan düşeceğini tahmin ediyor.