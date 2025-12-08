Fed faiz kararı bu hafta mı, ne zaman? Fed faiz indirecek mi, düşürecek mi?
Dünya piyasaları için kritik hafta geldi çattı. Bu hafta içi Fed'in faiz kararı açıklanacak. Özellikle yatırımcıların gözü bu toplantıda olacak ve ardından da Başkan Powell'ın konuşmaları dikkatlice takip edilecek. Net tarihi öğrenmek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu soru "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" oluyor.
Fed aralık ayı toplantısı yaklaştı. Ülke merkez bankaları, iş dünyası, ekonomistler, yatırımcılar bu toplantıya kilitlendi. Piyasa katılımcıları faiz indirimine kesin gözle bakarken Fed'in nasıl bir hamle yapacağı merak ediliyor. Art arda gelen sorular ise "Fed faiz kararı bu hafta mı, ne zaman", "Fed faiz indirecek mi, düşürecek mi" şeklinde...
Fed faiz kararı ne zaman?
Yılın son Fed toplantısı 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Faizlere ilişkin alınacak karar ise 10 Aralık Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de kamuoyuna ilan edilecek.
Fed faiz düşürecek mi?
8 Aralık 2025 Pazartesi günü itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 14.8'i faizlerin sabit tutulacağını 85.2'si ise faizlerin 25 baz puan düşeceğini öngörüyor.