Fed aralık ayı toplantısı yaklaştı. Ülke merkez bankaları, iş dünyası, ekonomistler, yatırımcılar bu toplantıya kilitlendi. Piyasa katılımcıları faiz indirimine kesin gözle bakarken Fed'in nasıl bir hamle yapacağı merak ediliyor. Art arda gelen sorular ise "Fed faiz kararı bu hafta mı, ne zaman", "Fed faiz indirecek mi, düşürecek mi" şeklinde...