Fed faiz kararı bugün mü, yarın mı? Amerikan Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Fed faiz kararı için geri sayım başladı. Dünyanın gözü bu kararda... Özellikle yatırımcılar toplantıyı beklerken faizlerin 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı düşeceğini merak ediyor. Bugün yine en çok yöneltilen soru "Fed faiz kararı ne zaman" şeklinde...
Fed faiz kararına sayılı saatler kaldı. Ekonomi çevreleri, yatırımcılar, ülke merkez bankları bu toplantıya odaklanacaklar. Ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar da karar tarihi merak ederek "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Amerikan Merkez Bankası 28-29 Ekim tarihlerinde toplantı yapacak. Fed faiz kararı saat 21.00'de açıklanacak. Ardından Fed Başkanı Powell 21.30'da konuşma yapacak.
Faizler inecek mi?
28 Ekim 2025 Salı günü itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 97'si faizlerin 25 baz puan, yüzde 3'ü ise 50 baz puan düşeceğini tahmin ediyor.