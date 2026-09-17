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Fed kararı altını sarstı: Gözler şimdi yeni seviyede

Fed’in üç yıl aradan sonra faiz artırması altın piyasasında dengeleri değiştirdi. Son üç seansta yaklaşık yüzde 2 gerileyen ons altın için uzmanlar, düşüşün devam etmesi halinde kritik seviyeleri işaret etti.

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Fed kararı altını sarstı: Gözler şimdi yeni seviyede - Resim: 1

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üç yıl aradan sonra faiz artırımına gitmesinin ardından baskı altında kalmayı sürdürdü. Fed'in yıl sonuna kadar yeni bir faiz artırımına daha kapı aralaması doları desteklerken, yatırımcılar para politikasında sıkılaşmanın ne kadar devam edeceğine odaklandı.

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Fed kararı altını sarstı: Gözler şimdi yeni seviyede - Resim: 2

Son üç seansta yaklaşık yüzde 2 değer kaybeden altın, perşembe günü dalgalı bir seyir izledi. Türkiye saatiyle 04.44 itibarıyla spot altın yüzde 1,1 yükselişle ons başına 4 bin 311,01 dolardan işlem gördü. Altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,9 düşüşle 4 bin 348,75 dolara geriledi.

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Fed kararı altını sarstı: Gözler şimdi yeni seviyede - Resim: 3

Değerli metallerde gümüş yüzde 1,4 artışla 63,89 dolara, platin ise yüzde 1,5 yükselişle 1.782,18 dolara çıktı. ABD Dolar Endeksi 100,35 seviyesinde yatay seyretti.

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Fed kararı altını sarstı: Gözler şimdi yeni seviyede - Resim: 4

Fed'den üç yıl sonra ilk faiz artırımı

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), çarşamba günü politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak 25 baz puan artırdı. Karar oybirliğiyle alındı.

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Fed kararı altını sarstı: Gözler şimdi yeni seviyede - Resim: 5

Fed'in 2026 sonuna ilişkin politika faizi medyan tahminini yüzde 3,8'den yüzde 4,1'e yükseltmesi ise önümüzdeki dönemde ek faiz artırımlarının gündemde kalabileceği şeklinde değerlendirildi.

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Fed kararı altını sarstı: Gözler şimdi yeni seviyede - Resim: 6

Piyasalar Fed'in mesajlarını şahin olarak yorumlarken, kararın ardından dolar güç kazandı. Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi bulunmayan altın açısından baskı unsuru oluşturuyor. Doların değer kazanması da diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altının maliyetini artırabiliyor.

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Fed kararı altını sarstı: Gözler şimdi yeni seviyede - Resim: 7

Altında kritik seviyeler

IG Kıdemli Piyasa Analisti Tony Sycamore, bu yıl içerisinde Fed'den bir faiz artırımı daha beklenmesinin ve 2027'nin ilk yarısında toplam 50 baz puanlık ek artırım öngörüsünün altın üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti.

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Fed kararı altını sarstı: Gözler şimdi yeni seviyede - Resim: 8

Sycamore'a göre altında teknik görünümün yeniden güç kazanabilmesi için 4 bin 539 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalamanın aşılması gerekiyor. Bu seviyenin geri alınması, 4 bin 697 dolarlık zirveden başlayan düşüşün sona erdiğine ve daha geniş çaplı yükseliş eğiliminin yeniden başladığına işaret edebilir.

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Fed kararı altını sarstı: Gözler şimdi yeni seviyede - Resim: 9

Bu gerçekleşmediği sürece altında geri çekilmenin 4 bin 200 dolar seviyesine kadar devam edebileceğini belirten Sycamore, 4 bin doların ise bir sonraki önemli destek bölgesi olduğunu ifade etti.

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Fed kararı altını sarstı: Gözler şimdi yeni seviyede - Resim: 10

Warsh'tan enflasyon mesajı

Fed Başkanı Kevin Warsh da faiz kararının ardından yaptığı açıklamada enflasyona ilişkin risklere dikkat çekti.

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Fed kararı altını sarstı: Gözler şimdi yeni seviyede - Resim: 11

Fiyat baskılarının ekonominin birçok alanında sürdüğünü belirten Warsh, "Çok fazla mal ve hizmet kategorisi hala yıllık bazda yüzde 3'ün üzerinde fiyat artışı kaydediyor. Bu durum hem altı aylık hem de 12 aylık dönemlerde geçerli." dedi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ