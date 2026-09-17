Fed kararı altını sarstı: Gözler şimdi yeni seviyede
Fed’in üç yıl aradan sonra faiz artırması altın piyasasında dengeleri değiştirdi. Son üç seansta yaklaşık yüzde 2 gerileyen ons altın için uzmanlar, düşüşün devam etmesi halinde kritik seviyeleri işaret etti.
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üç yıl aradan sonra faiz artırımına gitmesinin ardından baskı altında kalmayı sürdürdü. Fed'in yıl sonuna kadar yeni bir faiz artırımına daha kapı aralaması doları desteklerken, yatırımcılar para politikasında sıkılaşmanın ne kadar devam edeceğine odaklandı.
Son üç seansta yaklaşık yüzde 2 değer kaybeden altın, perşembe günü dalgalı bir seyir izledi. Türkiye saatiyle 04.44 itibarıyla spot altın yüzde 1,1 yükselişle ons başına 4 bin 311,01 dolardan işlem gördü. Altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,9 düşüşle 4 bin 348,75 dolara geriledi.
Değerli metallerde gümüş yüzde 1,4 artışla 63,89 dolara, platin ise yüzde 1,5 yükselişle 1.782,18 dolara çıktı. ABD Dolar Endeksi 100,35 seviyesinde yatay seyretti.
Fed'den üç yıl sonra ilk faiz artırımı
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), çarşamba günü politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak 25 baz puan artırdı. Karar oybirliğiyle alındı.
Fed'in 2026 sonuna ilişkin politika faizi medyan tahminini yüzde 3,8'den yüzde 4,1'e yükseltmesi ise önümüzdeki dönemde ek faiz artırımlarının gündemde kalabileceği şeklinde değerlendirildi.
Piyasalar Fed'in mesajlarını şahin olarak yorumlarken, kararın ardından dolar güç kazandı. Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi bulunmayan altın açısından baskı unsuru oluşturuyor. Doların değer kazanması da diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altının maliyetini artırabiliyor.
Altında kritik seviyeler
IG Kıdemli Piyasa Analisti Tony Sycamore, bu yıl içerisinde Fed'den bir faiz artırımı daha beklenmesinin ve 2027'nin ilk yarısında toplam 50 baz puanlık ek artırım öngörüsünün altın üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti.
Sycamore'a göre altında teknik görünümün yeniden güç kazanabilmesi için 4 bin 539 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalamanın aşılması gerekiyor. Bu seviyenin geri alınması, 4 bin 697 dolarlık zirveden başlayan düşüşün sona erdiğine ve daha geniş çaplı yükseliş eğiliminin yeniden başladığına işaret edebilir.
Bu gerçekleşmediği sürece altında geri çekilmenin 4 bin 200 dolar seviyesine kadar devam edebileceğini belirten Sycamore, 4 bin doların ise bir sonraki önemli destek bölgesi olduğunu ifade etti.
Warsh'tan enflasyon mesajı
Fed Başkanı Kevin Warsh da faiz kararının ardından yaptığı açıklamada enflasyona ilişkin risklere dikkat çekti.
Fiyat baskılarının ekonominin birçok alanında sürdüğünü belirten Warsh, "Çok fazla mal ve hizmet kategorisi hala yıllık bazda yüzde 3'ün üzerinde fiyat artışı kaydediyor. Bu durum hem altı aylık hem de 12 aylık dönemlerde geçerli." dedi.