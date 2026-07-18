Fed kararı gümüşün yönünü belirleyecek
Orta Doğu’daki gerilim güvenli liman talebini artırmak yerine petrol ve enflasyon korkusunu besledi. Gümüş, haftayı yüzde 6,31 kayıpla 56,04 dolarda kapatırken gram fiyatı son kurla yaklaşık 85 liraya geriledi ve gözler Fed’e çevrildi.
Gümüş haftayı kayıpla kapattı
Gümüş fiyatları, 17 Temmuz Cuma günü sınırlı bir toparlanma göstermesine rağmen haftalık kaybını telafi edemedi. En yakın vadeli COMEX kontratı haftayı ons başına 56,038 dolardan tamamladı.
Haftalık düşüş yüzde 6,31’e ulaşırken gümüş, haziran sonundan bu yana en sert haftalık kayıplarından birini yaşadı. Cuma günündeki küçük yükseliş, hafta içinde oluşan satış baskısını tersine çevirmeye yetmedi.
Yılbaşından beri kayıp yüzde 20
Gümüş, 2026 yılına rekor yükselişlerle başlamış ancak ocak ayındaki üç haneli seviyelerin ardından sert bir düzeltme sürecine girmişti.
Son kapanışla birlikte yılbaşından bu yana kayıp yüzde 20’yi aştı. Gümüş fiyatı, ocak ayında görülen zirvelerin yaklaşık yarısına gerilerken son 13 haftanın 11’ini düşüşle tamamladı.
Gram gümüş 85 liraya indi
Gümüşün ons fiyatının 56,04 dolar ve dolar kurunun yaklaşık 47,14 lira olduğu hesaplamada gram gümüşün teorik spot karşılığı 84,93 lira seviyesinde bulunuyor.
Kuyumcu, banka ve dijital platformlarda uygulanan alış-satış makası, vergi, komisyon ve fiziki ürün primi nedeniyle yatırımcının karşılaştığı fiyat bu seviyeden farklılaşabilir. Ancak uluslararası düşüşün iç piyasaya da belirgin biçimde yansıdığı görülüyor.
Savaş gümüşe destek vermedi
Orta Doğu’daki çatışmalar normal koşullarda değerli metallere güvenli liman talebi getirebilir. Son gelişmelerde ise farklı bir fiyatlama öne çıktı.
Petrol fiyatlarının yükselmesi, gelecekte enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişesini artırdı. Enflasyon riski Fed’in faizleri yükseltebileceği beklentisini güçlendirince savaşın güvenli liman desteği gümüş fiyatına yansımadı.
Fed korkusu satış getirdi
Piyasalar Fed’in 28-29 Temmuz toplantısında faizi sabit bırakmasını bekliyor. Temmuz ayında faiz artışı ihtimali yaklaşık yüzde 15 seviyesinde fiyatlanıyor.
Eylül toplantısına kadar faiz artışı olasılığı ise yüzde 65’e ulaştı. Yüksek faiz beklentisi, yatırımcısına faiz getirisi sağlamayan gümüşün tahvil ve dolar karşısındaki cazibesini azaltıyor.
Gümüşte kritik fiyat bölgesi
Son kapanışın ardından 55-56 dolar bandı gümüşte ilk önemli tutunma bölgesi hâline geldi. Satışların devam etmesi durumunda 55 doların altındaki kapanışlar baskının derinleşmesine neden olabilir.
Yukarı yönlü hareketlerde ise önce 58 dolar, ardından 60 dolar bölgesi izlenecek. Gümüşün yeniden güç kazanabilmesi için 60 doların üzerinde kalıcı fiyatlama oluşturması gerekiyor.
Hindistan’da fiziki gümüş sıkıştı
Dünyanın en büyük gümüş tüketicilerinden Hindistan’ın ithalatı kısıtlaması, yerel piyasada fiziki ürün sıkıntısına yol açtı. Hindistan, gümüş ihtiyacının yüzde 80’den fazlasını ithalatla karşılıyor.
Mayıs ayında gümüş ithalatı bir önceki yılın aynı dönemindeki 534,3 tondan 46,8 tona geriledi. Yerel piyasadaki prim ons başına 6,5 dolara çıkarak uluslararası fiyatların yüzde 10’dan fazla üzerine yükseldi.
Arz açığı altıncı yıla girdi
Gümüş piyasasındaki kısa vadeli fiyat baskısına rağmen küresel arz-talep dengesi sıkı kalmayı sürdürüyor. Silver Institute ve Metals Focus verileri, piyasanın 2026’da üst üste altıncı kez açık vereceğini gösteriyor.
Küresel gümüş açığının 2025’teki 40,3 milyon onstan 2026’da 46,3 milyon onsa yükselmesi bekleniyor. 2021’den bu yana stoklardan çekilen gümüş miktarı 762 milyon onsa ulaştı.
Sanayi talebi yavaşladı
Gümüşün elektrik-elektronik, otomotiv, güneş enerjisi, veri merkezleri ve yapay zekâ altyapısında kullanılması uzun vadeli talebi destekliyor.
Buna karşın 2026’da toplam sanayi kullanımının yüzde 3 azalarak 639,6 milyon onsa gerilemesi bekleniyor. Elektrik ve elektronik sektörünün 422,9 milyon ons, güneş enerjisi uygulamalarının ise 151 milyon ons gümüş kullanacağı tahmin ediliyor.
Yeni yönü Fed belirleyecek
Gümüş yatırımcılarının önündeki ilk büyük tarih Fed’in 28-29 Temmuz toplantısı olacak. Karar metnindeki enflasyon, petrol fiyatları ve faiz patikasına ilişkin ifadeler gümüşün yönünü etkileyebilir.
Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler, ABD tahvil faizleri, doların seyri ve Hindistan’ın ithalat kuralları da izlenecek. 55 doların korunması fiyatın dengelenmesini, 60 doların aşılması ise satış baskısının hafiflemesini sağlayabilir.