Fed kararı gümüşün yönünü belirleyecek

Sanayi talebi yavaşladı

Gümüşün elektrik-elektronik, otomotiv, güneş enerjisi, veri merkezleri ve yapay zekâ altyapısında kullanılması uzun vadeli talebi destekliyor.

Buna karşın 2026’da toplam sanayi kullanımının yüzde 3 azalarak 639,6 milyon onsa gerilemesi bekleniyor. Elektrik ve elektronik sektörünün 422,9 milyon ons, güneş enerjisi uygulamalarının ise 151 milyon ons gümüş kullanacağı tahmin ediliyor.